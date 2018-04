La Tesla “Platinum” di Kanye West e Kim Kardashian

gqitalia

(Di martedì 10 aprile 2018) Ve li immaginate Kimche discutono su che auto comprare? Ve li immaginate il sabato pomeriggio fare il giro dei concessionari, tornare a casa con dei depliant e mostrarli ai loro parenti, durante il pranzo della domenica, discutendo dei pro e dei contro di ogni modello? Sta di fatto che, a quanto pare, una vettura in comune, i due, l’hanno comprata per davvero. Si tratta di unaModel S P100D, il top della gamma, tra le berline prodotte dall’azienda di Elon Musk. Una vettura tutto sommato sobria, che i due hanno deciso di rendere ancor più elegante, grazie ad una verniciatura speciale. Con l’aiuto di Platinum Motorsports, una compagnia specializzata nella personalizzazione delle automobili per clienti super facoltosi, Kim ehanno fatto in modo che la loro ultima auto fosse prodotta in un esclusivo grigio opaco “YEEZY ...