La terra trema ancora

“La terra ha tremato ancora”. Paura in centro Italia. Forte scossa nelle prime ore del mattino. Il sindaco della piccola località colpita : “Ci sono danni” : La terra trema di nuovo e l’Italia ripiomba nel terrore nelle prime ore del mattino. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata, e ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Oltre che nelle Marche, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria. Dopo il Forte sisma del centro Italia ...