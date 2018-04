“La terra ha tremato ancora” Paura in centro Italia Forte scossa nelle prime ore del

Terremoto - INGV : “La terra torna a tremare in Centro Italia - incremento di sismicità a sud di Camerino” : Negli ultimi 30 giorni la zona a sud di Camerino, in provincia di Macerata, è stata interessata da un incremento di sismicità – scrivono gli esperti Alessandro Amato, Concetta Nostro, Maurizio Pignone ( INGV -Osservatorio Nazionale Terremoti) e Carlo Meletti ( INGV -PI) – con terremoti che hanno raggiunto valori di magnitudo Mw pari a 4.0 il 4 aprile 2018 alle ore 4:19 Italia ne. Gli eventi di questi giorni rientrano nella sequenza ...

Giornata Mondiale della Salute - Fondazione Barilla : “La salute parte dalla tavola. Nel bacino del Mediterraneo si vive più a lungo” : Nel bacino del Mediterraneo si vive a lungo (e in salute), ma sarà ancora così per molto? Secondo un recente studio inglese, che ha monitorato per 10 anni la salute di 5 mila persone, la Dieta Mediterranea sarebbe in grado di rallentare l’invecchiamento del DNA[1]. Inoltre, secondo numerosi studi, l’adozione di questa dieta ha contribuito, nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, a garantire ai suoi abitanti una vita sana e longeva (si ...