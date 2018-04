La terra di nessuno

Quartiere Pallotta a Perugia - degrado e insicurezza - è terra di nessuno : da Giampiero Tamburi Perugia Non tutti gli strumenti sono idonei da adottare per combattere il grave problema della mancanza di sicurezza nella nostra città. La gravità della precaria situazione ...

ORA DI 'RELIGIONI' A BOLOGNA/ Perché confinare la fede cattolica nella ' terra di nessuno'? : Pare che a BOLOGNA si insegni in una scuola elementare e in una media un'ora di religione cattolica molto particolare: un pizzico di tutte le fedi.

ORA DI "RELIGIONI" A BOLOGNA/ Perché confinare la fede cattolica nella " terra di nessuno"? : Pare che a BOLOGNA si insegni in una scuola elementare e in una media un'ora di religione cattolica molto particolare: un pizzico di tutte le fedi. fede RICO PICHETTO(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 06:08:00 GMT)CHIESA E POLITICA/ La nuova battaglia di Lepanto che attende i cattolici, di F. PichettoDIO E' GIOVANE/ Papa Francesco, quello tra adulti e ragazzi è un dialogo di cuori, di F. Pichetto

"Tutti hanno visto ma nessuno l'ha aiutata". Parla il padre di Mariam - italo-egiziana uccisa in Inghil terra : Mariam Moustafa aveva solo 18 anni e con la famiglia si era trasferita da Ostia a Nottingham, in Inghilterra , dove studiava Ingegneria. Proprio lì, il 14 marzo ha perso la vita dopo tre settimane di coma causato da un'aggressione da parte di un gruppo di ragazze all'esterno del Victoria Centre, in Parliament Street.A Parla re della scomparsa della giovane è il padre Hatim Mohamed Moustafa sulle pagine del Corriere della Sera, ancora ...

“Sto malissimo - vi prego aiuto”. Ma nessuno la soccorre. Isola dei famosi choc : un malore nella notte e forti crampi mettono a terra la naufraga - ma i la ignorano senza pietà e la motivazione è forte. Lei è disperata : “Non posso mica morire…” : Ormai nel vivo, all’Isola dei famosi si sono definiti ruoli e strategie. Forse non ce la farà ad arrivare fino alla fine (e non è detto), ma Francesca Cipriani si sta conquistando l’affetto del pubblico e anche dei naufraghi. Il suo carattere allegro e le sue uscita da ‘svampita’ effettivamente sono comiche. Ma sebbene si sia ricavata la sua nicchia, c’è anche chi in Honduras non la digerisce molto. ...