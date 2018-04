La Serracchiani | Dissi a Renzi che sbagliava | fui messa da parte

ilgiornale

: Serracchiani: «Dissi a Renzi che sbagliava, fui messa da parte» - Corriere : Serracchiani: «Dissi a Renzi che sbagliava, fui messa da parte» - marcomiscio : Che brava...fino a pochi giorni fa era una delle cortigiane più legate a #Renzi...ora ne prende le distanze. #vile… - fabri_61 : RT @laltrodiego: #serracchiani: «dissi a #renzi che sbagliava, fui messa da parte». Adesso le marionette frignano e accusano il burattinaio… -

(Di martedì 10 aprile 2018) 'In una comunità ci deve essere anche qualcuno che dica al leader che le cose non vanno bene o che le cose non si fanno in quel modo. E non è giusto che quando lo si fa, si venga messi da'. Così ...