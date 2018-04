La Russia chiede il blocco di Telegram | non vuole cedere i dati degli utenti

Russia : Nalvany chiede di liberarr fratello in cella rigore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Famiglia ex ufficiale Bundeswehr chiede asilo politico in Russia - : "Al dipartimento consolare dell'ambasciata russa in Lettonia si sono davvero rivolti dei cittadini tedeschi, la Famiglia Bergfeld. Hanno chiesto della possibilità di ottenere asilo nella Federazione ...

Spia avvelenata - Mosca chiede un'indagine congiunta | Ma Trump - Merkel e Macron con May : "Russia spieghi" : La tensione tra Regno Unito e Russia è salita dopo che la May ha puntato il dito contro Mosca per l'avvelenamento di Sergei Skripal e della figlia Yulia.

L'APCE chiede moratoria su pena di morte in BieloRussia - : I difensori dei diritti umani in Bielorussia hanno fatto sapere che nel paese è stata giustiziata lo scorso ottobre Kirill Kazachka, condannato a morte nel 2016 per l'omicidio dei propri figli. "...

Energia - Petrobras chiede maggiore cooperazione con la Russia - : Quando gli è stato chiesto di descrivere l'attuale livello di cooperazione tra Brasile e Russia nel settore energetico, Parente ha detto: "Penso che non sia una relazione forte, potrebbero essere ...

La Russia chiede di portare la bandiera ma ora c'è anche una bobista positiva : Perdono il pelo, le insegne, ma non il vizio del doping. E proprio mentre la delegazione di Mosca stava trattando la possibilità di sfilare con la bandiera almeno nella cerimonia di chiusura ecco che arriva il secondo caso scottante per gli atleti OAR, Olympic athletes from Russia: loro avrebbero dovuto essere la meglio gioventù, quella sopra ogni sospetto. E invece la bobbista Nadezha Sergeeva, per un 12° posto con la compagna Anastasia ...