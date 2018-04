La prova del cuoco – Puntata del 10 aprile 2018 – Le ricette di oggi

Stadio della Roma : luglio agosto per approvazione variante. Poi ‘palla’ a Regione : Ultimo passaggio per via libera formale sarà in Regione Lazio Roma – Dovrebbe arrivare tra luglio e agosto, in Assemblea capitolina, la variante urbanistica. Per arrivare al permesso a costruire il nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle. Una volta approvata la variante, la ‘palla’ passerà poi per l’ultimo passaggio alla Regione Lazio, a cui compete il via libera formale definitivo. L'articolo Stadio della Roma: luglio ...