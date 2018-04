La nuova era della Cina | Xi Jinping proclama i quattro principi essenziali

Il ritorno in pista di Rosberg : testerà la nuova Formula E : Nico Rosberg torna in pista, anche se solo in Formula E. A un anno e mezzo dalla vittoria del Mondiale 2016 e dal ritiro in Formula 1, il tedesco ha annunciato che sarà in pista a Berlino per l'E-Prix ...

Massimo Bossetti chiede nuova perizia su Dna/ Lettera alla Cassazione : "Voglio la verità - sono innocente!" : Massimo Bossetti chiede nuova perizia su Dna e scrive una Lettera alla Cassazione: "Voglio la verità, sono innocente!". Omicidio Yara Gambirasio.

Christo - la nuova opera è una mastaba galleggiante : Il prossimo 20 giugno alle Serpentine Galleries di Londra sarà inaugurata una mostra dedicata all’arte di Christo e della moglie Jeanne-Claude, con sculture, disegni, modelli e foto che andranno a ripercorrere la roboante carriera della coppia. E così l’eclettico artista bulgaro naturalizzato statunitense, conosciuto in Italia per la recente installazione “The Floating Piers”, la passerella fluttuante sul lago ...

Formula E - Rosberg porterà al debutto la nuova Gen2 : La nuova monoposto Gen2 di Formula E farà il proprio debutto nellePrix di Berlino, il prossimo 19 maggio. A guidarla sarà un pilota deccezione: il Campione del Mondo di F1 2016, Nico Rosberg.Gen 2, il futuro full electric. La nuova monoposto che rivoluzionerà la categoria totalmente elettrica ha già percorso i primi chilometri in un test a porte chiuse, che si è tenuto lo scorso mese. Il primo pilota a poterla guidare nel corso di un ...

Cosa sappiamo della nuova scossa di terremoto vicino Macerata : Una scossa di terremoto di magnitudo 4,6 (inizialmente era stata stimata a 4,7) ha colpito all'alba del 10 aprile Muccia, nel Maceratese, a poca distanza da Camerino, è iniziato con un boato seguito da una sequenza sussultoria durata alcuni secondi che ha molto spaventato gli abitanti del comune e di tutto il comprensorio montano locale. Tanto che molti di loro hanno deciso di uscire in strada. L'Amministrazione ...

Allestamenti per disabili - Speed & Brake - nuova monoleva per acceleratore e freno : La società HandyTech, specializzata in allestimenti per disabili, ha sviluppato il nuovo dispositivo Speed & Brake studiato per consentire la guida a chi ha problemi di deambulazione. Disponibile in versione meccanica o elettronica è una monoleva posizionata al centro della plancia, accanto al cambio, che integra contemporaneamente le funzioni di acceleratore e freno.Come si aziona. L'acceleratore si può azionare spingendo in avanti la ...

Baby gangs inglesi e atti sessuali forzati : la nuova frontiera della prostituzione : Gli esperti temono che proprio al mondo delle Baby gangs non siano da ascrivere soltanto "piccoli" crimini, quali furti o spaccio di droga, ma anche efferati omicidi commessi per futili motivi . Oggi,...

Trading online e call center : la nuova frontiera delle truffe : Le truffe ai danni dei consumatori sono sempre dietro l'angolo e diventano ogni giorno che passa più sofisticate. In questo periodo di crisi economica molti, ad esempio, cadono vittima di call center spregiudicati che promettono guadagni facili ed elevati attraverso il, cosiddetto, Trading online. Cerchiamo di capire cosa c'è di vero e, eventualmente, come proteggersi adeguatamente. Le truffe più diffuse La cultura economico - finanziaria, nel ...

Inter - nuova partnership fra Suning e Beko. Lo sponsor del Barcellona rivenderà prodotti nerazzurri : Come riportato da fcInternews , nel corso di un meeting in Cina oggi Suning ha ufficializzato il nuovo accordo con il brand Beko, celebre azienda turca leader nel settore da sempre coinvolta nel mondo dello sport, come testimonia la ricca sponsorizzazione da 20 milioni a stagione siglata con il Barcellona. Suning e Beko hanno trovato l'accordo per la vendita di prodotti rigorosamente col ...

In arrivo la nuova raccolta di J-Ax - con top e flop di 25 anni di carriera : cover e tracklist : La nuova raccolta di J-Ax andrà a celebrare i suoi primi 25 anni di carriera. Il rapper simbolo degli anni '90 è ora pronto a fare i conti con l'età e pubblicare qualcosa con la quale andrà a fare il punto su quanto fatto e quanto ancora ha da fare, con 25 AX - Il Bello di Essere Ax. Il disco arriva sul mercato il 4 maggio e conterrà molte delle espressioni artistiche di Alessandro Aleotti, quelle che rappresentano il grande successo ma anche ...

Akash Kumar e Veera Kinnunen/ nuova lite con Selvaggia Lucarelli? (Ballando con le stelle 2018) : Akash Kumar e Veera Kinnunen continuano a gareggiare a Ballando con le stelle 2018. La partecipazione del modello è pero messa in discussione dalle recenti critiche. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:49:00 GMT)

Fondazione Fiera Milano candida i suoi padiglioni per la nuova sede della Rai : Fondazione Fiera Milano ha risposto all’indagine di mercato bandita da Rai S.p.A. nell’ottobre 2017 per l’individuazione di immobili da adibire

Camila Morrone - chi è la nuova fidanzata di Leonardo Di Caprio nata quando lui era già la star di Titanic : quando Titanic usciva nelle sale di tutto il mondo, lei era nata da pochi mesi. Oggi Camila Morrone, 21 anni, è la nuova fiamma di Leonardo Di Caprio: i due condividono le origini italiane e la passione per il cinema, che sembra essere la vera ...