La mostra dei vincitori della Signora delle stelle alla Milano Art Gallery : Le bianche pareti della Milano Art Gallery ospiteranno, dalle 18.00 di sabato 14 aprile, la mostra dei vincitori del concorso in onore di Margherita Hack. La mostra dei vincitori alla Milano Art Gallery L’esibizione a lei dedicata, La Signora delle stelle, era stata infatti precedentemente allestita nella stessa sede, dal 16 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018, con l’intento di celebrarne il vivo ricordo e di valutare le opere che più riuscivano a ...

Pop Revolution - mostra su Andy Warhol a Cava dei Tirreni : A trentuno anni dalla morte , vedendo le sue opere possiamo affermare che il mondo è diventato come lui lo aveva serigrafato. In esse si legge tutto il disincanto di un artista che vede l'arte ...

WhatsApp aggiornamento : arriva il widget che mostra gli stati dei contatti : arriva un nuovo aggiornamento di WhatsApp mobile che introduce la possibilità di attivare un widget con lo scopo di mostrare gli ultimi aggiornamenti di stato dei contattiIl widget rimane sempre presente nel centro di notifica dei widget dei dispositivi e oltre a mostrare i contatti con cui sono avvenute le ultime chat, come accadeva prema dell’aggiornamento, ora è presente l’opzione espandi per vedere gli stati aggiornatiWhatsApp ...

WhatsApp aggiornamento : arriva il widget che mostra gli stati dei contatti : arriva un nuovo aggiornamento di WhatsApp mobile che introduce la possibilità di attivare un widget con lo scopo di mostrare gli ultimi aggiornamenti di stato dei contattiIl widget rimane sempre presente nel centro di notifica dei widget dei dispositivi e oltre a mostrare i contatti con cui sono avvenute le ultime chat, come accadeva prema dell’aggiornamento, ora è presente l’opzione espandi per vedere gli stati aggiornatiWhatsApp ...

Successo a Comiso per la mostra dei fratelli Pace : Successo per "L'arte nel cuore", la mostra dei fratelli Pace che per una settimana ha attirato tantissimi visitatori alla Pinacoteca di Comiso

Bellaria - torna l'isola dei curiosi : mercatino - giochi per bimbi e in mostra i mezzi delle forze dell'ordine : ... in piazzetta Le Vele a partire dalle ore 15.00 l'isola dei Platani si trasformerà ne 'l'isola Vintage': dj set, stage di ballo gratuiti, animazione e spettacoli a cura di Happy Rock Company. Non ...

MARA VENIER/ mostra il piede in tv : il giudizio di Alessandra Celentano (L’Isola dei famosi 2018) : MARA VENIER all'Isola dei famosi 2018 continua a mietere successi. L'opinionista è stata però anche protagonista di un siparietto al Maurizio Costanzo Show(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 05:07:00 GMT)

Rosa Perrotta - la svolta sexy : mai vista in questo modo all’Isola dei Famosi. La finale si avvicina e la naufraga - a sorpresa - mostra il meglio di sé. Ma ‘così’ l’ex tronista esagera : le foto : Rosa Perrotta sembra quasi rinata da quando si trova all’Isola che non c’è. Eliminata qualche settimana fa dal pubblico, la ex tronista di Uomini e Donne è approdata in un’altra isoletta dove, con l’amica Elena Morali, trascorre le giornate tra bagni di sole, confidenze e immersioni. È come se avesse trovato una sua dimensione dopo l’astio vomitato all’Isola dei Famosi ‘normale’. O quasi, almeno. Perché ...

La processione dei misteri in mostra a Castellaneta fino all’8 aprile : Castellaneta. Resterà aperta fino all’8 aprile, tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 21:00, la prima mostra “La processione

La solidarietà dei Comboniani all'ong Open Arms : 'mostra senso di umanità' : 'Come missionari ospiti per tanti anni in vari paesi d'Africa e del Sud del mondo concludono i religiosi siamo testimoni dello spirito di solidarietà e di condivisione che la gente sa manifestare, ...

Isola - dal “canna-gate” al “corna-gate” : bomba! La produzione ha deciso : durante la prossima puntata verranno mostrati dei fuori onda “bollenti” che rischiano di incastrare dei vip sposati. Chi sono le persone coinvolte? È previsto un putiferio : Che all’Isola dei famosi non si perda tempo è chiaro fin dall’inizio. Non solo gioco e strategie, insomma, ma anche tanti amori sbocciati, poi finiti, poi riprese e poi ancora… traditi. Già, dopo il canna-gate, è l’ora di quello che è stato ribattezzato il corna-gate. Le voci su una notte di passione tra Amaurys e Cecilia Capriotti si rincorrono da giorni. E ora, stando alle indiscrezioni, nella puntata di martedì ...

Un successo la 3^ edizione del Premio “La Voce dei Poeti” e la mostra d’arte - a Caserta : “La catena della Pace per la difesa dell’Ambiente” Caserta – La cerimonia inaugurale del Premio Internazionale di Arte e Poesia

Storia dei 'fontanini' una mostra a Brindisi : Brindisi - Il mondo delle fontane pubbliche in mostra a Brindisi: con l'inaugurazione lunedì 19 marzo, alle ore 18,00, presso il museo archeologico 'F. Ribezzo' di Brindisi, della mostra 'La Fontana si racconta', ...

Violenza sessuale - gli abiti delle vittime in una mostra contro il peggiore dei pregiudizi : “Com’eri vestita?” : Sono diciassette in tutto, ma le storie che questi vestiti raccontano sono molte di più. La mostra-denuncia inaugurata alla Casa dei Diritti di via de Amicis a Milano e organizzata dal Centro antiViolenza ‘Cerchi d’acqua’, è stata pensata per dare voce alle centinaia di donne che, solo a Milano, ogni anno subiscono Violenza sessuale. “Com’eri vestita? Cosa indossavi?” Il titolo si ispira alla domanda che troppo spesso queste donne si sentono ...