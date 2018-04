La morte di mia figlia? È il fallimento delle istituzioni

Modena - a 82 anni decide di laurearsi in filosofia : “Cercavo risposte sulla morte di mia moglie” : Modena, a 82 anni decide di laurearsi in filosofia: “Cercavo risposte sulla morte di mia moglie” Cercava risposte dopo la morte di sua moglie Continua a leggere

morte Astori - Saponara shock : “ecco cosa ho sentito dalla mia stanza” : Morte Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, non solo i calciatori della Fiorentina ma tutto il mondo del calcio. Un grande amico del difensore era Riccardo Saponara, ecco le parole del calciatore viola sulle colonne di SportWeek: “Davide non veniva giù per la colazione. Sono andati a chiamarlo, non rispondeva, hanno aperto la porta e lo hanno trovato disteso nel letto come se dormisse. dalla mia camera ho sentito ...

Marco Giallini : ‘Mai metabolizzato la morte di mia moglie’ : “La sua morte è un evento che né io né i miei figli abbiamo mai metabolizzato”. In un’intervista a cuore aperto per Vanity Fair Marco Giallini, 55 anni, parla della moglie Loredana sposata nel 1993 e scomparsa nel 2011 in seguito a un’emorragia cerebrale che ha interrotto un legame vissuto per decenni uno accanto all’altra. Il Rocco Schiavone del piccolo schermo ricorda il loro incontro e la serratissima corte che ...

Claudia Galanti : "In 6 mesi la mia vita è andata in fumo. Dopo la morte di mia figlia - ho distrutto tutto e sono scappata da Parigi" : "In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita. In agosto mi sono separata, a dicembre è morta nostra figlia e gennaio hanno arrestato Arnaud. sono scappata da Parigi e ho cercato protezione in Italia. Ma ho capito che è il momento di ricominciare e per questo sono tornata in Francia". Claudia Galanti parla a cuore aperto sul Corriere della sera. Racconta del momento in cui ha scoperto al telefono che Indila, la figlia di nove ...

Marco Giallini : «Io e i miei figli non abbiamo mai metabolizzato la morte di mia moglie» : Il servizio di copertina del numero di Vanity Fair in edicola dal 4 aprile Soprannome: «Gli amici mi chiamano Dottor Divago. Inizio un discorso, lo apro, mi entusiasmo, non lo chiudo e poi, con la stessa frenesia, cambio argomento. Sono sempre stato curioso. Di quello che non conoscevo e di quello che, pur sembrando assurdo agli altri, mi piaceva». Nel giorno del suo compleanno numero cinquantacinque, sul volto di Marco Giallini affiorano ...

Bimba di 4 anni e mezzo muore di talassemia : aperta inchiesta per omicidio. Dall'intervento alla morte in 9 mesi : Morì lo scorso 15 marzo al Policlinico di Catania: aveva solo 4 anni e mezzo . La Procura della Repubblica del capoluogo etneo ha aperto una inchiesta sulla morte, avvenuta il 15 marzo scorso nel ...

Fabrizio Frizzi - emorragia cerebrale causa della morte/ Ischemia un allarme : le voci sul tumore inoperabile : Fabrizio Frizzi, l'emorragia cerebrale causa della morte è un tumore non operabile? Parte il dibattito dopo un articolo di Melania Rizzoli su Libero che approfondisce la natura del trauma(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 00:12:00 GMT)

Tennis - Caroline Wozniacki sotto shock : “Minacciata di morte durante la partita a Miami - nessuno ha fatto nulla” : Caroline Wozniacki è uscita visibilmente scossa dal campo dopo la sconfitta subita contro Monica Puig a Miami. La danese, attuale numero 2 al Mondo, era contrariata non soltanto per il ko contro la portoricana ma soprattutto per le minacce di morte che le sono arrivate dagli spalti. Un vero e proprio shock per la 27enne che infatti ha dichiarato: “durante la partita alcuni spettatori hanno minacciato di morte mia mamma e mio padre, mi ...