La morte della piccola Sofia | uccisa da uno scaffale al supermercato | dirigenti a processo

Modella posa in costume a Miss Russia e viene minacciata di morte : Una Modella di 19 anni della Cabardino-Balcaria, repubblica della Federazione Russa situata nel Caucaso settentrionale, dopo aver conquistato la finale di Miss Russia è finita nei guai per una foto. Diana Nagoyeva, questo il suo nome, ha avuto l'ardire di posare in costume da bagno per un servizio fotografico che si è tenuto a Dubai. Pur essendosi fatta ritrarre con un castigato costume intero, mentre altre ragazze posavano in bikini, questa sua ...

“Imbalsamata viva”. Intervento di routine horror. A 27 entra in ospedale - ma il tavolo chirurgico si trasforma in una bara. La denuncia della madre : “Ha trovato la morte tra dolori atroci” : Un semplice Intervento di routine ha trasformato il tavolo chirurgico in una bara. Ekaterina Fedyaeva era una ragazza russa di 27 anni che è andata incontro a una sorte agghiacciante, degna di un film horror. La giovane donna è infatti morta in un’atroce agonia, dopo essere stata ‘imbalsamata viva’ a causa di un errore medico. La donna era stata ricoverata nell’ospedale di Ulyanovsk (città situata a circa quattrocento ...

Quarto Grado - il mistero della morte di Papa Luciani : in 33 giorni aveva cambiato faccia : Quarto Grado , il mistero della morte di Papa Luciani : in 33 giorni aveva 'cambiato faccia'. Quarto Grado, durante la sua puntata domenicale, è tornato ad occuparsi del mistero della morte di Papa ...

Claudia Galanti e la morte della figlia : "Adesso ricomincio da Parigi" : Quattro anni fa la figlia di Claudia Galanti, Indila Carolina avuta con l'ex compagno Arnaud Mimran, morì a soli nove mesi per un'infezione batterica. Sul Corriere della Sera la modella paraguaiana parla della scomparsa della sua bambina: Quando l'ho saputo ho cominciato a distruggere tutto quello che avevo davanti a me, tavolini, bicchieri. Lanciavo le sedie per aria e gridavo. Non so come mi hanno imbarcata sul volo per Parigi, ero ...

Vergogna in Rai. È successo dopo la morte del noto volto della tv. “No - non riposa in pace”. Due famosi personaggi televisivi vogliono ricordare l’amico e collega scomparso ma - di punto in bianco - iniziano a insultarsi. Finisce malissimo : “Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. La moglie e i figli”, con questo messaggio, pubblicato su Facebook corredato dalla foto di una candela accesa, la famiglia del giornalista sportivo Ignazio Scardina ne ha annunciato la morte. Il mondo del giornalismo è in lutto per la perdita di Scardina che, dal 2000 al 2006, fu a capo della redazione calcistica di RaiSport. Tanti i messaggi di cordoglio di colleghi e ...

Claudia Galanti e la morte della figlioletta Indila : «Quando l'ho saputo ho distrutto tutto. Lanciavo sedie per aria e gridavo» : PARIGI - «Ho capito che è il momento di ricominciare e per questo sono tornata in Francia. I miei figli mi chiedevano tutti i santi giorni di tornare nella loro casa, quella dove...

morte Astori - la vittoria della Fiorentina contro la Roma è tutta per Davide : Morte Astori, la Fiorentina ha conquistato un’altra vittoria, successo in trasferta e momento veramente straordinario. Tre punti per Davide, ecco le parole di Simeone a Sky Sport: “La nostra forza è dare tutto ogni partita. Il gruppo è unito, corriamo uno per l’altro. Sono molto orgoglioso. Come nasce questa serie di vittorie? Davide, solo questo. Quello che è successo ci ha portato a stare più uniti, è stato la nostra forza. Devo ...

Pisa - completato il restauro del 'Trionfo della morte' di Buffalmacco - : L'opera sarà ricollocata in parete, nel camposanto monumentale della città toscana, il prossimo 17 giugno. Era stata danneggiata durante la Seconda guerra mondiale

Restaurato Trionfo della morte a Pisa : "Ora possiamo dire - ha aggiunto Paolucci - che il 17 giugno l'ultima ferita inferta dalla guerra al patrimonio artistico italiano sarà risarcita e consegniamo al mondo intero il recupero completo di ...

Il Trionfo della morte - concluso il restauro. Le foto : Grazie all'intreccio di tecnica, scienza e storia dell'arte, «finalmente, ha concluso il dott. Paolucci il 17 giugno 2018, l'ultima ferita inferta dalla guerra al patrimonio artistico italiano sarà ...

FILIPPO DI CROSTA/ Chi è? La morte della madre e Il riscatto con la danza (Amici 2018) : FILIPPO Di CROSTA, il ballerino della Squadra Bianca non è apprezzato da Veronica Peparini e Alessandra Celentano: lo metteranno in difficoltà? (Serale Amici 2018).(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 14:37:00 GMT)

Una Vita : FELIPE crede che ELENA sia responsabile della morte di MAURO [anticipazioni] : Gli episodi estivi della telenovela Una Vita saranno in larga parte incentrati sulla presunta morte di MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo): temendo che il neo-commissario di Acacias possa scoprire le modalità illecite con cui ha ottenuto l’indulto, Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) ordinerà ad Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) e alla criminale ELENA Perez Casas (Esther Gimeno) di liberarsi del poliziotto e, ad un certo punto della ...