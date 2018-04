La mafia voleva uccidere il giornalista Paolo Borrometi

mafia - il clan Cappello voleva uccidere il cronista Borrometi : “Un murticeddu ogni tanto serve. Così si danno una calmata” : Il clan catanese dei Capello, su richiesta del boss siracusano Salvatore Giuliano, “stava per organizzare un’eclatante azione omicidiaria” per “eliminare lo scomodo giornalista” Paolo Borrometi, direttore del sito laspia.it, per le sue inchieste sul territorio. Lo scrive il giudice Giuliana Sammartino nell’ordinanza che ha portato all’arresto di 4 persone per un attentato dinamitardo all’auto dell’avvocato Adriana ...

Mafia : arresti Trapani - figlio capomafia voleva acquistare terreno ex senatore D'Alì : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Il figlio del capoMafia di Calatafimi (Trapani), Girolamo Scandariato, arrestato oggi nell'operazione che ha portato all'arresto di dodici persone nel trapanese, voleva acquistare un terreno per piantare alberi di Paulownia. E aveva mostrato interesse per un terreno di