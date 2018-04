La Lazio di Inzaghi favorita per la zona Champions

Lazio - Inzaghi : 'Vittoria fondamentale. Ora testa alla Coppa' : 'È una vittoria importante, non era semplice. Sapete tutti giovedì che partita abbiamo avuto. I ragazzi sono stati bravi a rimanere lucidi dopo il gol subito a freddo. Nel secondo tempo siamo stati ...

Lazio - Inzaghi : 'Vittoria fondamentale. Luis Alberto è già un top player' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi dichiara: 'Era una partita da vincere, molto importante per noi. Siamo stati bravi, perché pur prendendo un gol a freddo siamo stati lucidi nel ...

Diretta/ Udinese Lazio : streaming video e tv - Oddo VS Inzaghi. Quote - probabili formazioni e orario : Diretta Udinese-Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, Quote e risultato live della partita di Serie A in programma domenica 8 aprile 2018 alle ore 18.00.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:48:00 GMT)

Udinese-Lazio alle ore 18 La Diretta Inzaghi per raggiungere la Roma : L'Udinese, la squadra al momento più in crisi di tutta la Serie A con le sue 7 sconfitte consecutive, riceve quest'oggi nella partita domenicale delle ore 18 alla Dacia Arena la Lazio, che viene dal 6 ...

Lazio - Inzaghi : "A Udine gara piena di insidie" : Il tecnico biancoceleste avvisa i suoi ragazzi in vista della sfida di domani con l'Udinese: "Dovremo essere umili e affamati, dobbiamo proseguire così, non ci dobbiamo fermare"

Lazio - Inzaghi : 'Udinese avversario difficile. Parolo out' : Il mio obiettivo è che una situazione con questo pubblico diventi una costante del mondo Lazio. Caicedo ? Ha davanti Immobile. Milinkovic-Savic? Era fermo da 20 giorni, ho preferito tenere dentro lui ...

Lazio - Inzaghi fa pretattica : "Deciderò domani. Parolo out - Anderson titolare" : Cavalcare l'onda d'entusiasmo generata in Europa League per continuare l'inseguimento al piazzamento Champions. In vista dell'impegno di campionato a Udine, dove la Lazio insegue tre punti ...

Lazio-Salisburgo - Inzaghi : “meritavamo risultato più ampio” : “Per quello che si è visto in campo, potevamo portare a casa anche un risultato migliore. Abbiamo avuto tante occasioni e potevano fare un gol in più. Loro sono una squadra forte e i ragazzi hanno capito che non era semplice. Il ritorno a Salisburgo sarà difficile perchè abbiamo preso due gol e loro in quello stadio sono ancora più forti. Dovremo affrontare la gara nel modo giusto”. Così l’allenatore della Lazio, Simone ...

Buon compleanno - Inzaghi! Lazio - travolto il Salisburgo : la semifinale è a un passo : La solita stellare Lazio d'attacco travolge il Salisburgo 4-2 nell'andata dei quarti di E-League: un bel regalo per i 42 anni di Inzaghi . Ma la solita tremenda Lazio difensiva tiene ancora aperta la ...