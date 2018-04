La KickBoxe Aquilana del Maestro Di Pardo Sbanca i Campionati Nazionali a Napoli WTKA

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 aprile 2018)- Combattere sul ring è sempre una vittoria, ma volete mettere partire da L'Aquila ere il campionato Italianonella seconda fase di qualificazione centrosud (il più difficile). A fare l'impresa è il Team KBS allenato dalFrancesco Di, ma i veri combattenti sono loro, gli atleti che vanno dagli 8 anni agli oltre 40. Per i più piccoli grandi soddisfazioni per Cardellini Alessio e Francesco Terzi ,entrambi di 8 anni, argento nella categoria Low Kick. Oro per Cristian Milazzo che vince alla categoria primi guanti 12 anni, così come è d'oro il calcio alto di Alessandro Scaramella che nel K1 light (cat. 80 kg) sbaraglia l'avversario con un KO tecnico che è raro vedere in gare di questo genere. Come pure ottimi sono stati Palmieri Lorenzo con l'oro nel junior k1 light (cat. 55 kg) e Ciammetti Pierpaolo ...