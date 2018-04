La fiction Il Capitano Maria a maggio su Rai1? Vanessa Incontrada protagonista in attesa

optimaitalia

(Di martedì 10 aprile 2018) Indi vederla in Non Dirlo al Mio Capo 2,è ladella nuovaIl, che dovrebbe debuttare su.La trama è incentrata suGuerrera,dei Carabinieri che torna nella sua città natale (che dovrebbe essere Bari) dieci anni dopo la morte di suo marito, un magistrato del Tribunale dei minori, perse la vita in un apparente incidente automobilistico. Con il trasferimento la donna spera di recuperare il rapporto con i figli, Luca e Riccardo, che sente sfuggire in seguito alla terribile perdita. Tuttavia, la tranquillità che sperava di trovare tarda ad arrivare. Nella città pugliese, c'è una nuova minaccia, mentre si delinea una nuova geografia criminale e una pericolosissima faida che la coinvolgerà in prima persona, costringendola a fare i conti con la sua dolorosa perdita.LaIl...