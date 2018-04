La donna deve dormire più dell’uomo | spiegato il perchè

Mirabelli : 'Vogliamo tenere Suso - ma deve volerlo anche lui. Sul futuro di Romagnoli e donnarumma...' : E tutto ciò che si fa nel mondo Milan lo si fa insieme a Gattuso. Programmiamo tutto, dalle prossime tournèe a tutto quello che dovrà accadere'.

Montella : “Milan - mi serviva tempo”/ “Cutrone? Una mia creatura. donnarumma non deve temere Reina” : Montella: “Milan, mi serviva tempo. Cutrone? Una mia creatura. Donnarumma non deve temere Reina”. L'allenatore del Siviglia torna a parlare del club rossonero. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:10:00 GMT)

La donna del leader deve restare nell'ombra? Perché Elisa Isoardi ha torto solo a metà : La mia biografia pubblica mi rende un'anti-Isoardi per eccellenza, eppure credo che Elisa abbia torto solo a metà.Sale sul banco degli imputati del tribunale mediatico per aver dichiarato: "Per amore suo resterò nell'ombra. Una donna deve fare così", riferendosi alla relazione con il leader della Lega Matteo Salvini. Evidente che l'errore da lei commesso sia nell'utilizzo della categoria del "dover essere" trasformando ...

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? Orgogliosa del suo successo. Per amore suo starò nell'ombra. Una donna deve fare così" : "Sono Orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore". Elisa Isoardi, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, commenta i risultati elettorali che hanno premiato il suo compagno Matteo Salvini e parla di come ha intenzione di gestire il loro rapporto, lasciando che i riflettori restino puntati sul leader della Lega."Una ...

"Se ha fatto gli stessi studi - la donna non deve guadagnare meno"

Raiola spaventa il Milan : donnarumma deve andare via - offerte per Bonaventura : Donnarumma deve lasciare il Milan e per Bonaventura ci sono diverse offerte. Nel momento migliore della squadra di Rino Gattuso arrivano le dichiarazioni pesanti di Mino Raiola. Il procuratore torna a ...