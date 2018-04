La dieta mediterranea aiuta l' ambiente - Notizie e aggiornamenti

Salute La dieta mediterranea : allunga vita - ma è sempre meno seguita. : "Il mondo affronta una grave emergenza nutrizionale, ma gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile , in particolare la 'lotta alla fame' e 'assicurare la Salute e il benessere per tutti e per tutte le età'...

Paradosso dieta mediterranea : allunga vita - ma sempre meno seguita : Milano, 7 apr. , askanews, La dieta mediterranea può garantire 4,5 anni di aspettativa di vita in più. Ma il Paradosso di questo regime alimentare, che si basa sul consumo giornaliero di frutta, ...

Sostenibilità - tutela del consumatore e dieta mediterranea - in un workshop a Celano : Elementi vincenti per il futuro delle produzioni italiane, protagonista la Patata del Fucino IGP Celano (L’Aquila) – Grande interesse, una sala

dieta mediterranea : mantiene Dna giovane : ecco perchè : La Dieta Mediterranea mantiene il Dna giovane e rallenta l'invecchiamento. Sono molti gli studi che evidenziano i benefici delle Dieta per l'organismo

LA PASTA NON FA INGRASSARE/ Studio canadese sulla dieta : "La parte sana della dieta mediterranea" : La PASTA non fa INGRASSARE: Studio canadese sulla dieta svela una grandissima sorpresa. Pare infatti che il più grande nemico di chi vuole dimagrire in realtà potrebbe essere un alleato.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:58:00 GMT)

Pasqua : la dieta mediterranea mantiene geneticamente giovani : Non è una novità che la dieta mediterranea faccia bene alla salute. Il suo giusto mix di verdura, frutta, carboidrati e proteine la rende un regime alimentare sano ed equilibrato consigliato a qualsiasi età e potrebbe essere ancora più utile tenerlo a mente anche a Pasqua. Sono noti in tutto il mondo i suoi benefici a livello cardiaco, ma oggi, alcuni ricercatori dell’Università di Exeter, come ha riportato la BBC, hanno fatto una importante ...

Castrolibero - grande evento sulla dieta Mediterranea : ...è invece il titolo del convegno che sarà aperto alle ore 15.30 dal primo cittadino Giovanni Greco e a cui interverranno Antonino De Lorenzo - Direttore Scuola di specializzazione in Scienza dell'...

Cibi frugali e dieta mediterranea : il segreto della longevità : Alzarsi da tavola quando non si è ancora sazi e dieta vegetariana: sono i segreti della longevità secondo gli studi degli esperti. Ma cosa mettono nel piatto i centenari? Ogni loro pasto è composto in...

Cibi frugali e dieta mediterranea. E' il segreto della longevità : Roma, 20 mar. , askanews, Alzarsi da tavola quando non si è ancora sazi e dieta vegetariana. Sono i segreti della longevità secondo gli studi degli esperti. Ma cosa mettono nel piatto i centenari? ...

Menopausa : la dieta mediterranea aiuta contro l’osteoporosi e il rischio di fratture : La sana dieta mediterranea sembra aiutare anche le ossa e i muscoli delle donne in Menopausa, secondo uno studio condotto in Brasile. I ricercatori hanno riportato una massa muscolare e una massa ossea maggiori nelle donne in Menopausa che seguivano una dieta mediterranea rispetto a coloro che non lo facevano. Questo tipo di alimentazione include: un alto consumo di frutta e verdura, cereali, patate e olio di oliva; un consumo moderatamente alto ...

La dieta mediterranea : mangia sano e stai bene : Inoltre, secondo la Società italiana di Scienza dell'Alimentazione, il modello dietetico mediterraneo è associato a un ridotto rischio di sviluppare tumori, osteoporosi, Alzheimer e Parkinson. La ...

Cilento : La dieta mediterranea siamo noi! Scopri l'iniziativa! : Potranno vedere con i loro occhi i benefici che nel mondo ha portato la Dieta Mediterranea. Un grazie particolare va al Museo di Pioppi e alla scuola, vicine ai nostri progetti e attente alla ...

Salute : rischio cuore - pareggio tra dieta vegetariana e mediterranea : Una dieta vegetariana che includa uova e latticini è efficace come una dieta mediterranea nel ridurre il rischio cardiovascolare. E’ il risultato di uno studio, realizzato da ricercatori dall’Università di Firenze e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, pubblicato su “Circulation”, rivista dell’Associazione Americana di Cardiologia (Aha). La ricerca è stata coordinata da Francesco Sofi, docente di Scienze ...

Consumi - svolta salutista a tavola : torna la dieta mediterranea : ...coltivatori diretti " è la principale componente del budget delle famiglie dopo l'abitazione con un importo complessivo di 215 miliardi ed è quindi un importante indicatore dello stato dell'economia. ...