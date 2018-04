La denuncia delle cheerleader | «trattate da escort»

vanityfair

(Di martedì 10 aprile 2018) La polemica intorno al mondonon sembra in procinto di placarsi: dopo laalla Commissione per le pari opportunità sul lavoro sporta dalla ex ragazza pon-pon Bailey Davis – licenziata in tronco dai New Orleans Saints per aver postato su Instagram una foto in lingerie – e la pubblicazione dei severi codici di comportamento al quale sono sottoposte le ragazze – che prevedono persino modalità di depilazione – adesso sotto i riflettori ci finisce la questione della sicurezza sul lavoro. LEGGI ANCHE«Vuoi fare la? Depilati così» «Quando ti presenti in certi contesti con una minigonna e un reggiseno push-up, sembra che certi atteggiamenti facciano parte del gioco», racconta al New York Times la exLabriah Lee Holt. «Non mi sono mai trovata in situazioni spiacevoli con membri dello staff o giocatori», ci tiene a ...