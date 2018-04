La Corte dei Conti mette a bando 25 posti

Troppi guadagni - pochi ascolti. La Corte dei Conti «studia» Fazio : Detto, fatto. Come annunciato qualche giorno fa, l'Anac ha chiesto alla Corte dei Conti di verificare se il compenso di Fabio Fazio è troppo alto rispetto al ritorno economico garantito alla Rai da ...

FABIO FAZIO IN RAI - CONTRATTO NON CONFORME/ Anac - ricavi incerti per Che tempo che fa : e la Corte dei Conti.. : FABIO FAZIO in Rai, CONTRATTO non CONFORME: i dubbi sollevati dall'Anac riguardano i ricavi incerti di Che tempo che fa a fronte dell'accordo milionario. E adesso arriva la Corte dei Conti..(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:16:00 GMT)

Anac : 'Preliminare di Fabio Fazio non è conforme a codice contratti' - delibera trasmessa alla Corte dei Conti : La non conformità al codice dei contratti della stipula da parte della Rai del contratto preliminare con Fabio Fazio è contestata dall'Anac nella delibera sulla trasmissione Che Tempo Che Fa, ...

Enti pubblici - la Corte dei Conti interviene sull’inconferibilità dell’incarico : La Procura regionale aveva chiesto la condanna, del Direttore Generale e del Sindaco di un Comune, al risarcimento del danno cagionato all’Ente in relazione alla nomina nelle funzioni del primo, di un funzionario in (presunta) situazione di inconferibilità dell’incarico e consequenziale assenza dei requisiti di legge. La nomina in questione era venuta in essere ad esito di un procedimento di selezione delle candidature pervenute in risposta ad ...

Governo - ora tutti fanno la Corte al Pd : un sì dei nemici vale Palazzo Chigi : Sarà colpa del destino cinico e baro o piuttosto del sistema proporzionale, ma tutti, M5S e centrodestra, vorrebbero ora andare al Governo con il partito che in campagna elettorale hanno più detestato:...

Corte europea dei diritti dell'umo nega sospensione della pena a Dell'Utri : Mentre gli avvocati presentano una nuova istanza al Tribunale di sorveglianza, chiedendo di verificare se le condizioni in cui è detenuto al Campus Biomedico siano compatibili con i diritti...

Corte europea dei diritti dell'umo nega sospensione della pena a Dell'Utri : Mentre gli avvocati presentano una nuova istanza al Tribunale di sorveglianza, chiedendo di verificare se le condizioni in cui è detenuto al Campus Biomedico siano compatibili con i diritti umani, l'...

Dell'Utri - Strasburgo : “No a sospensione pena”/ Corte europea dei diritti umani : ex senatore resta in carcere : Marcello Dell'Utri, Strasburgo: “No a sospensione pena”. Anche la Corte europea dei diritti umani decide che l'ex senatore di Forza Italia deve restare in carcere. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:38:00 GMT)

Anche la Corte dei diritti dell’Uomo si oppone alla sospensione della pena per Dell’Utri : Marcello Dell'Utri rimarrà in carcere, o meglio ricoverato nel reparto protetto del Campus biomedico di Roma. Nonostante le precarie condizioni di salute, Anche la Corte europea dei diritti dell'Uomo si oppone alla sospensione della pena richiesta dall'ex senatore di Forza Italia.Continua a leggere

Marcello Dell’Utri - la Corte europea dei diritti umani dice no alla sospensione della pena : La Corte europea dei diritti umani ha detto no alla richiesta di sospensione della pena, per motivi di salute, presentata da Marcello Dell’Utri. Si apprende da fonti della Corte di Strasburgo. L'articolo Marcello Dell’Utri, la Corte europea dei diritti umani dice no alla sospensione della pena proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Corte dei Conti boccia la gestione dell'accoglienza : È impietosa la relazione della Corte dei Conti sulla gestione dell"immigrazione. Nel solo 2016 sono sbarcati in Italia oltre 181mila migranti e, per la loro accoglienza lo Stato italiano ha destinato ben 1,7 miliardi.L"egoismo dell"EuropaL'Unione europea, invece, ha contribuito con appena 8,1 milioni e dal Fondo asilo, migrazione ed integrazione (Fami) per 38,7 milioni. Se si considerano gli anni 2007-2013 le risorse stanziate dall"Ue per ...

CONTRATTO STATALI/ Il merito dimenticato da Corte dei conti e sindacati : La Corte dei conti ha espresso perplessità sul nuovo CONTRATTO degli STATALI. I sindacati hanno replicato, ma nessuno sembra voler parlare davvero di valutazione e merito, dice LUIGI OLIVERI(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 06:07:00 GMT)SPILLO/ Il regalo di Pasqua sulla disoccupazione per il nuovo Governo, di G. PalmeriniRIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100, Damiano mette d'accordo Lega e M5s, di G. Cazzola

Corte dei Conti : nuovi contratti agli statali troppo alti - bocciata la riforma Video : Dopo quasi 10 anni di attesa e dopo lunghe e farraginose trattative, tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione hanno un nuovo #contratto: tra dicembre 2017 e febbraio 2018 tutte le piattaforme di #rinnovo per ogni singolo comparto sono state chiuse positivamente. nuovi contratti con nuove regole di lavoro ma soprattutto, con aumenti salariali da troppo tempo fermi ed arretrati per il biennio 2016-2017 che è quello da cui parte il nuovo ...

Scuola - anche la Corte dei Conti è lapidaria sul rinnovo del contratto : Il contratto degli Statali sembrerebbe proprio non piacere a nessuno : per la Corte dei Conti è un'occasione sprecata, mentre i sindacati della Scuola parlano di "una sconfitta", in attesa della ...