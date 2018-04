La Corte d’appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle

Kiko : vince anche in Corte d’appello battaglia legale contro Wycon : Milano, 10 apr. (AdnKronos) – La Corte d’appello di Milano ha confermato quanto disposto dalla precedente sentenza del Tribunale di Milano dell’ottobre 2015 in relazione al riconoscimento della protezione del design dei negozi Kiko in base al diritto d’autore contro Wycon. E’ stata infatti convalidata l’inibitoria, con l’ordine di modificare i negozi Wycon Cosmetics presenti sul territorio nazionale ...

Corte d’appello - confermata la squalifica di un turno per F. Inzaghi : La prima sezione della Corte sportiva d’appello nazionale ha respinto il ricorso del Venezia contro la squalifica per una giornata del tecnico Filippo Inzaghi. confermata anche la multa di 5.000 euro. (AdnKronos) L'articolo Corte d’appello, confermata la squalifica di un turno per F. Inzaghi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Bonus mamma - per la Corte d’appello di Milano spetta a tutte le donne straniere : La Corte d’Appello di Milano ha emesso oggi una sentenza che dà ragione alle mamme straniere: ha respinto il ricorso dell’Inps contro l’ordinanza del Tribunale di Milano che aveva appunto ordinato all’Istituto di riconoscere il Bonus di 800 euro alle neo-mamme prive di permesso di soggiorno lungo.Continua a leggere

La Corte d’appello di Genova ha confermato la condanna di 5 anni all’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011 : La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna a 5 anni dell’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011, nella quale morirono sei persone. Nel 2016 Vincenzi era stata condannata in primo grado per disastro colposo, omicidio The post La Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna di 5 anni all’ex sindaca Marta Vincenzi per i danni causati dall’alluvione del 2011 ...

Palermo - condannato Miur : Corte d’appello assume 30 precari per abuso di contratti a termine : La Corte di Appello di Palermo, confermando la sentenza in primo grado, condanna il Miur e riconosce il diritto all’assunzione di 30 precari per reiterato abuso dei loro contratti a TD. La Corte d’Appello di Palermo condanna il Miur ad assume 30 precari ATA per abuso di contratti a termine La clamorosa sentenza ha condannato, […] L'articolo Palermo, condannato Miur: Corte d’Appello assume 30 precari per abuso di contratti ...

Insegnare fino a 70 anni? Si può : a dirlo è la Corte d’appello di Venezia : Vicenda lunga e intricata quella che ha coinvolto un’insegnante precaria di Treviso. Il ricorso da lei avviato contro il Miur si è però concluso a suo favore. La donna potrà continuare a Insegnare fino a 70 anni. Così è quanto ha stabilito la Corte d’Appello di Venezia. Prima il depennamento, poi il reinserimento in graduatoria […] L'articolo Insegnare fino a 70 anni? Si può: a dirlo è la Corte d’Appello di Venezia ...

LUCA VARANI/ Manuel Foffo - Corte d’appello ordina perizia psichiatrica : il padre - “è un caso da ergastolo!” : LUCA VARANI, al via il processo d'Appello a carico di Manuel Foffo accusato di aver massacrato il 23enne romano. Giudici ordinano perizia psichiatrica, incredulo il padre della vittima.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:22:00 GMT)

Elezioni - documenti irregolari : stop della Corte d’appello a 17 candidati. A rischio la Brambilla e Garavaglia : Noi con l’Italia tenta l’aggancio della soglia di sbarramento del 3 per cento, molto vicina, ma per il momento ha più di un problema con le proprie liste di candidati in Lombardia, una delle Regioni in cui è più forte quella che è stata chiamata la “quarta gamba” del centrodestra. La Corte d’appello di Milano ha infatti contestato le candidature in 17 collegi uninominali. Mancano dei documenti, come la dichiarazione di ...

Corte d’appello di Bologna reinserisce in Gae diplomata magistrale : Una diplomata magistrale che aveva omesso di aggiornare la sua posizione in Gae e che si era vista respingere in I grado il ricorso per il reinserimento nelle graduatorie permanenti si era rivolta all’associazione Azione Scuola per impugnare la sentenza del Tribunale del Lavoro di Forlì. Questi, con sentenza numero 195/2016 aveva respinto il reclamo […] L'articolo Corte d’Appello di Bologna reinserisce in Gae diplomata ...