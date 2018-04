“La corrida? Beh…” Gerry | che frecciata a Carlo Conti! Il “nuovo” programma di Rai1 sta

caffeinamagazine

(Di martedì 10 aprile 2018) E intanto la frecciatina l’ha mandata là. Ma si sa, quando si è rivali queste cose sono normali. Parliamo dell’imminente arrivo in tv de “La”, e quindi diConti, neopresentatore, eScotti, ex presentatore in Mediaset. Proprioin una recente intervista rilasciata a TV, Sorrisi e Canzoni ha commentato la notizia di Conti come nuovo conduttore de “La”. Al giornalista che gli chiede del ritorno in TV deldi Corrado il presentatore Mediaset risponde così: “Chi guida la Ferrari è geloso se la Mercedes cambia gli specchietti? Sono certo chefarà bene”. Mh, diciamo che non è stato proprio gentilissimo, perché se analizziamo la frase c’è chi interpreta queste parole come una frecciatina al conduttore RAI. La sintesi? La “Ferrari” sarebbe “Tu sì que vales”, spesso definito la versione ...