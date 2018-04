La Cina apre sui dazi | tagli alle tariffe delle auto | capitali stranieri anche per banche

Dal 1° maggio apre la pisCina per i cani : Fino a ottobre in via Caffaro Allera, prevista l'opzione idroterapia con istruttore. La vasca sarà fuori terra e potrà essere utilizzata anche dai padroni degli animali

Inter - Suning non ha più scuse : nuovo Fair-play Uefa e la Cina riapre i rubinetti : Inoltre, secondo il Financial Times , grazie all'indebolimento del dollaro statunitense e al buon andamento dell'economia nazionale, la Cina ha allentato i controlli sull'uscita di capitali all'...

Apre oggi l'«offiCina» di Leonardo nell'I.Lab del Museo della Scienza : Milano 29 Marzo Se Leonardo da Vinci è un simbolo per Milano, a maggior ragione è un'icona per il nostro Museo della Scienza, a lui intitolato dalla fondazione nel 1953. L'anno prossimo cade il 5ooenario della sua morte e, con un po' di anticipo, il Museo è in pole position con le celebrazioni: mentre è in ...

Cina-Usa - si torna a negoziare sui dazi. Washington apre a un possibile accordo : Dopo una settimana di alta tensione, minacce e dure prese di posizione, Washington e Pechino hanno riallacciato un dialogo. Nei negoziati si discute dell’accesso da parte degli Stati Uniti ai mercati cinesi. ...

Apre domani al Maggiore di Modica la nuova cuCina : Un momento importante per la sanità iblea che vedrà la presenza dell'assessore regionale alla Salute Razza. nuova cucina al "Maggiore"

La Cina apre agli investitori esteri per evitare i dazi di Trump : Mentre il G-20 di Buenos Aires si chiude con una dichiarazione a sostegno del commercio, subito ridimensionata dagli Usa, il premier Li annuncia agli investitori meno vincoli sul trasferimento di tecnologie...

Uim apre academy in Cina - motonautica come il calcio : L'Italia nella mentalità cinese nella cultura e nello sport ha una immagine di top level", ha aggiunto Lu Shan. "Per questo territorio è qualcosa ancora da scoprire. Per quanto riguarda l'academy si ...

MediCina : al Policlinico A. Gemelli un sistema tecnologico per interventi di neurochirurgia ultraprecisi : Una nuova tecnologia per interventi ultraprecisi di neurochirurgia, per il Parkinson, la Distonia e l’Epilessia è ora disponibile presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma: si tratta di una speciale Tac intra-operatoria collegata a un nuovo sistema di neuronavigazione che permette di seguire in tempo reale l’impianto di un “pacemaker” cerebrale per la stimolazione profonda del cervello di questi pazienti. “Per gli ...

La Cina apre sempre più agli investimenti delle imprese estere : Roma, 7 mar. , askanews, Mentre gli Usa sembrano voler chiudersi, la Cina si appresta ad aprire maggiormente il suo mercato agli investimenti dall'estero. Secondo il Global Times la Commissione ...

Apre in Cina il primo stadio specificatamente costruito per gli eSport : Negli ultimi mesi del 2017 sono stati completati i lavori dello Zhongxian E-Sports Stadium, la prima struttura al mondo ad essere specificatamente costruita per ospitare le manifestazioni legate ad ogni tipo di sport elettronico. L'arena, aperta in dicembre, è la prima del suo tipo ed è stata eretta a Chingqing, nella Cina occidentale.Come apparso sulle pagine di The eSport Observer, lo stadio ha una capienza di 7 mila posti e all'esterno è ...

DALLA Cina/ Lao Xi : rimborsi M5s - la farsa degli onesti apre la strada alla dittatura : Cosa resta del M5s, il partito dell'onestà, dopo il caso rimborsi? Sarebbero dovuti sparire. Invece persistono. Segno evidente che si prepara qualcosa di brutto. Dalla CINA, LAO XI(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 06:01:00 GMT)Dalla CINA/ Lao Xi: l'Italia si prepara ad affondare con il ponte sullo Stretto, di L. XiELEZIONI/ Sud e M5s, il perché di un voto tra nostalgia e risentimento, di E. Mazzarella

Caffè+cuCina - apre lo spazio ristorante Chef Express all'Interporto di Bologna : Bologna, 13 feb. (AdnKronos) - Caffè+cucina@interporto è il nuovo spazio ristorante di Chef Express, la società che gestisce le attività di ristorazione del gruppo Cremonini. Venti nuovi posti di lavoro distribuiti tra il bar, il ristorante e un corner pizzeria. La struttura di 1200 mq può ospitare

