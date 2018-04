Kiko | Wycon farà ricorso in cassazione contro sentenza appello

meteoweb.eu

: La battaglia del rossetto: Wycon condannata a rifare i negozi copiati da Kiko - betsabeab : La battaglia del rossetto: Wycon condannata a rifare i negozi copiati da Kiko - corrierebergamo : La replica di #Wycon - noemispeciale : La battaglia del rossetto: Wycon condannata a rifare i negozi copiati da Kiko -

(Di martedì 10 aprile 2018) Milano, 10 apr. (AdnKronos) –inladella Corte d’di Milano in relazione alla battaglia legale per il riconoscimento della protezione del design dei negoziin base al diritto d’autore.precisa di essere “in netto disaccordo con tale pronuncia”, ritenendo che “le domande svolte dasiano infondate, come già riconosciuto in diversi altri procedimenti giudiziari sia in Italia sia all’estero”. In particolare, in un procedimento d’urgenza, il Tribunale di Lisbona, ricorda, ha affermato, “con provvedimento del 31 marzo del 2017, che l’allestimento dei negozi Wjcon è diverso, per vari aspetti, da quello dei negozie che gli elementi comuni ai due allestimenti sono generalmente usati anche da altri operatori del settore. Il Tribunale di Lisbona ha ...