Kiko | vince anche in Corte d’appello battaglia legale contro Wycon

meteoweb.eu

: Kiko, difesa del concept dei negozi Contro Wycon vince in Corte d’Appello - webecodibergamo : Kiko, difesa del concept dei negozi Contro Wycon vince in Corte d’Appello - ih_community : Kiko vince anche in Corte d’appello la battaglia legale contro Wycon per la difesa del concept dei propri negozi -… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Milano, 10 apr. (AdnKronos) – Lad’appello di Milano ha confermato quanto disposto dalla precedente sentenza del Tribunale di Milano dell’ottobre 2015 in relazione al riconoscimento della protezione del design dei negoziin base al diritto d’autore. E’ stata infatti convalidata l’inibitoria, con l’ordine di modificare i negoziCosmetics presenti sul territorio nazionale entro 150 giorni dalla notifica della sentenza esecutiva e il pagamento di una penale di 10.000 euro per ogni negozio non modificato entro i termini stabiliti.Aspetta altresì risarcireper i danni ad essa procurati nella misura di 716.250 euro, comprensivi delle spese sostenute daper il concept degli store realizzato dallo Studio Iosa Ghini. Con questa sentenza lad’appello ha quindi riattestato che il concept di ...