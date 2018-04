Khloe Kardashian parla della sua vita intima in gravidanza : Khloé Alexandra Kardashian, personaggio televisivo statunitense, imprenditrice, stilista, conduttrice radiofonica e televisiva, attende il suo primogenito. Anzi la sua primogenita, dato che grazie alle moderne ecografie, la star sa già di aspettare una bambina. La piccola sarebbe dovuta nascere a marzo, ma al momento non si hanno ancora notizie ufficiali. In ogni caso è possibile che la bambina, figlia di Khloe e del fidanzato Tristan Thompson, ...

Khloe Kardashian incinta e in lingerie su Instagram - la foto : Khloe Kardashian, star di 'Keeping Up With the Kardashians', si è concessa una foto in lingerie con il pancione in bella vista. L'immagine, pubblicata sul proprio profilo Instagram, la vede indossare l'intimo Gooseberry Intimates, con Sasha Samsonova dietro la macchina fotografica.In posa mentre accarezza il proprio pancione, Khloe dimostra ancora una volta la meraviglia della gravidanza. La Kardashian aspetta il suo primo figlio con il ...

Il baby shower di Khloé Kardashian : Abito rossa, gioielli, palloncini, elefanti e molti amici per il baby shower di Khloé Kardashian, una delle sorelle del clan che ha condiviso gli scatti più belli sui social. La sontuosa festa si è svolta al Grand Ballroom di Los Angeles. La notizia della gravidanza l’aveva data la stessa Khloé nel corso del finale di stagione del reality «di famiglia» Keeping Up With the Kardashians e adesso mancano poche settimane alla nascita della ...

Khloé Kardashian : la figlia non potrà vedere il reality di famiglia fino a quando avrà 13 anni : “Keeping Up With The Kardashians” vietato ai minori di 13 anni? Sì, ma solo per la figlia di Khloé Kardashian: la star sta aspettando una bimba da fidanzato Tristan Thompson, che dovrebbe nascere il prossimo aprile. Durante un Q&A sul suo sito, Khloé ha assicurato che non potrà vedere il reality di famiglia fino a quando avrà 13 anni! Il che è abbastanza strano se pensi che la piccola è già apparsa in “Keeping Up With ...

Khloé Kardashian incinta : «È femmina» : Dopo la nascita di Chicago, figlia di Kim Kardashian e di Kanye West, e di Stormi, primogenita di Kylie, ci sarà un altro fiocco roso in casa Kardashian-Jenner: anche l’altra sorella Khloé aspetta una bambina. La notizia l’ha data la futura mamma nel corso del finale di stagione del reality «di famiglia» Keeping Up With the Kardashians. «Ho pianto quando ha scoperto che North sarebbe stata femmina», le ha detto la sorella Kim, «Sono ...

Khloé Kardashian : dopo il parto seguirà la tradizione di famiglia lanciata da Kourtney e Kim : Khloé Kardashian sta aspettando un figlio con il fidanzato Tristan Thompson e ha già svelato che seguirà l’esempio delle sorelle maggiori Kourney e Kim. Di cosa stiamo parlando? Te lo sveliamo nel video! [arc id=”a6db25af-1085-48dd-9a31-d15ec7081784″] Mentre Khloé è al primo figlio, Kourtney e Kim ne hanno tre ciascuna: Mason, Penelope e Reign la prima, North, Saint e Chicago la seconda. ph: getty images The post Khloé ...

Khloé Kardashian parla delle complicazioni della gravidanza : “Non riesco a camminare” : Khloé Kardashian sta aspettando il primo figlio con il fidanzato Tristan Thompson e sembra che la gravidanza non stia andando così liscia. Nel teaser del nuovo episodio di “Keeping Up With The Kardashians”, si vede infatti la star confessare alle sorelle Kourtney e Kim alcuni problemi dovuti al suo stato interessante. Baby mama KoKo! 29 Weeks and counting Glam: @styledbyhrush Hair: @andrewfitzsimons Hair Color: ...