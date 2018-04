Kale | tutte le proprietà benefiche del cavolo riccio

meteoweb.eu

(Di martedì 10 aprile 2018) Considerato da più fronti un supercibo, tanto da essere una vera e propria mania gastronomica per gli americani, il, noto come, vanta, in effetti, sorprendenti virtù.Non è un caso, dunque, che tantissime star salutiste e chef gourmet impieghino abbi ano fatto di questo ortaggio un credo personale.Dal gusto aspro-dolciastro, simile alla verza, ilè ricco di antiossidanti, betacarotene, vitamina C, falvonoidi e polifenoli, contrastando i raicali liberi, prevenendo la degenerazione maculare dell’occhio, trombosi, aterosclerosi, Alzheimer, diabete ed artrite reumaotide.Cardioprotettivo, antinfiammatorio, antivirale, antidepressivo naturale, essoè ipolocarico, per cui amico del peso forma e ricco di fibre, che donano un senso prolungato di sazietà, favoriscono la motilità intestinale e contrastano la stitichezza. Come consumarlo? Crudo nelle insalate, ...