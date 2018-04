Juventus | Cristante rimane nella lista di Marotta

Pellegrini o Cristante - Juventus pronta a stringere : TORINO - Non sarà una battaglia all'ultimo centesimo di euro utile per sbloccare la trattativa, anche se nel contempo sarebbe altrettanto erroneo pensare a un affare semplificato dalla presenza di una ...

Juventus -Atalanta - una partita speciale per Caldara - Spinazzola e...Cristante : I due nerazzurri sono destinati a vestirsi di bianconero in estate. Occhio però, perché nei colloqui fra la società piemontese e quella lombarda è uscito fuori pure il nome di Cristante

Calciomercato Juventus - Giuseppe Riso a Vinovo : da Cristante a Jankto - ecco tutti gli affari in ballo : Calciomercato Juventus – La Juventus, nonostante l’operazione di Cuadrado che dovrà stare fermo per circa 2 mesi, non è intenzionata a rimpiazzare l’esterno colombiano in queste ultime ore di Calciomercato. Il club bianconero però continua a lavorare in vista della prossima stagione. Nella giornata di oggi l’agente Giuseppe Riso si è presentato a Vinovo, ufficialmente per una visita di cortesia. Con Fabio Paratici e Pavel ...