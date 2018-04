Juventus | Buffon ci crede | Bisogna avere il coraggio di tentare l' impossibile

Real Madrid-Juventus - Allegri : “Abbiamo poche possibilità - ma può succedere di tutto”. Buffon : “La mia ultima in Champions? Può darsi - ma…” : Real Madrid-Juventus, Allegri- Vigilia da big match. Massimiliano Allegri e Gigi Buffon sono intervenuti in conferenza stampa presentato il match di domani. Il primo a parlare è stato il capitano bianconero, il quale potrebbe essere di fronte alla sua ultima partita in Champions League. Buffon: “LA MIA ultima IN Champions? NON MI DEPRIME…” Gigi Buffon […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Allegri: “Abbiamo poche ...

Real Madrid-Juventus - Buffon LIVE : 'La mia ultima gara in Champions? Non mi deprime' : Una missione quasi impossibile, ma nel calcio nulla è mai scontato. Dopo il pesantissimo 3-0 interno subito all'Allianz Stadium nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, la ...

Real Madrid-Juventus - la conferenza stampa di Allegri e Buffon LIVE : Una missione quasi impossibile, ma nel calcio nulla è mai scontato. Dopo il pesantissimo 3-0 interno subito all'Allianz Stadium nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, la ...

Juventus - Buffon prepara l'ultima al Bernabeu : sarà ovazione e record? : ... la grinta e le prestazioni da eterno fanciullo - verso celebre di Pascoli - lo hanno consacrato metaforicamente nella Hall of Fame del cuore dei sostenitori di tutto il mondo . Compresi quelli ...

Juventus - Marotta parla del futuro di Allegri - Emre Can e Buffon : La Juventus in campo nella gara di campionato contro il Benevento, ecco le parole di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Allegri ha un contratto, ha un rapporto forte con noi, un rapporto quotidiano. Resta qui. Il futuro di Emre Can? Lo chiedo anche io a me stesso. Entro una decina di giorni noi vogliamo chiudere la telenovela. Ha ragione il giocatore a valutare le opportunità, aspettiamo e vediamo la sua volontà. I programmi prevedono ...

Juventus - la galleria delle prodezze che hanno beffato Buffon : LA GENESI DEL CUCCHIAIO - Amici e campioni del mondo in Nazionale nel 2006, ma rivali in campo e così Buffon è tra le prime vittime , se non la prima, del cucchiaio di Francesco Totti. Roma-Parma 2-2,...

LIVE Juventus-Real Madrid - risultato in tempo reale e cronaca in diretta : Buffon salva su Ronaldo : Notizie sul tema Juventus-Real Madrid streaming LIVE gratis e diretta TV in chiaro. Dove vederla oggi 03/04 Juventus-Real Madrid in diretta tv, in chiaro su Canale 20? Come vederla su tivùsat e sul ...

Juventus - Buffon : ''Storia incorona il Real - noi dobbiamo essere ambiziosi'' : ROMA - 'Il Real Madrid è di gran lunga la squadra migliore del mondo. Detto questo, la qualificazione è al 50%'. Così Gigi Buffon alla vigilia del big match dei quarti di Champions tra Juventus e gli ...

Buffon : 'La storia dice che il Real è migliore della Juventus' : ROMA - 'Il Real Madrid è di gran lunga la squadra migliore del mondo. Detto questo, la qualificazione è al 50%' . Così Gigi Buffon alla vigilia del big match dei quarti di Champions tra Juventus e gli spagnoli, in un'intervista a 'Marca'. 'Il Real - aggiunge il ...

Gigi Buffon suona la carica : 'Real Madrid più forte della Juventus - ma per la qualificazione è 50-50' : Gigi Buffon ci crede e suona la carica per la Juventus , impegnata contro il Real Madrid in Champions League 300 giorni dopo l'amarissima finale di Cardiff. Intervistato dagli spagnoli di Marca prima ...

Buffon : 'La storia dice che il Real è migliore della Juventus' : ROMA - 'Il Real Madrid è di gran lunga la squadra migliore del mondo. Detto questo, la qualificazione è al 50%' . Così Gigi Buffon alla vigilia del big match dei quarti di Champions tra Juventus e gli ...

Juventus-Real Madrid - Buffon a Marca : 'Qualificazione al 50%. CR7? Ha l'istinto assassino' : Penso che il Real sia la migliore squadra del mondo: vincere tre Champions negli ultimi quattro anni dice tutto", ha proseguito Buffon. "Nessuna squadra è invincibile, ma è sicuramente complicato ...

Juventus-Real Madrid - il pronostico di Buffon : “Cristiano Ronaldo letale ma…” : Juventus-Real Madrid, si avvicina l’andata dei quarti di finale di Champions League, una partita importantissima in vista della gara di ritorno. Ecco l’intervista di Buffon in vista del match e riportata da ‘Marca’, il numero uno bianconero si candida ad essere protagonista: “Non ho mai visto nessuno con l’istinto assassino di CR7 . – ha dichiarato l’esperto portiere – Il portoghese ha ...

Juventus - Buffon sui social : “forza e cinismo” : “Sono contentissimo per la vittoria e per il mio gol”. Sami Khedira è raggiante dopo il successo della Juve sul Milan, propiziato da un suo assist e chiuso con la rete del 3-1: “E ai miei amici che mi dicevano che non sono stato coinvolto nei gol nelle ultime partite – ha twittato il centrocampista tedesco – rispondo ‘silenzio’. Un ringraziamento speciale ai nostri tifosi per la grande atmosfera di ...