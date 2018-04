Juve | mega offerta cinese per Mandzukic

20 : il palinsesto del nuovo canale di Mediaset. Si parte con la Juve ntus - cinema in prima serata - serie tv (e Megan Markle) in daytime : 20 Una specie di ‘best of’. L’atteso 20 di Mediaset si presenterà ai nastri di parte nza con un palinsesto che riunisce il meglio dei canali tematici di Cologno. C’è l’area maschile presa da Italia 2, quella femminile da La5 (anche se inferiore rispetto a quanto trapelato inizialmente), il giallo di Top Crime e il cinema di Iris. E per la parte nza c’è il grande calcio della Champions League (che tornerà con i ...

Juve - occhio : è in arrivo un'offerta mega per Allegri : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, il Paris Saint-Germain saluterà Unai Emery a giugno. Ecco perché Max Allegri potrebbe esserne l'erede, l'offerta mega dallo sceicco Al Khelaifi è in arrivo.