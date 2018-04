Juve | Allegri e Buffon in conferenza stampa | live

Real Madrid-Juventus - Allegri si affida al 4-3-3. Regia Pjanic. Mandzukic titolare - fuori Cuadrado. Intanto Bernardeschi… : Real Madrid-Juventus, Allegri- Il Bernabeu si prepara ad ospitare il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il Real ospita la Juventus, forte del 3-0 dell’andata. Buone notizie per Massimiliano Allegri. Pjanic farà il suo ritorno in Regia. Il tecnico bianconero dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Mandzukic titolare nella posizione di esterno sinistro. Il […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Allegri si affida al 4-3-3. Regia ...

Real Madrid-Juventus - certezza difesa per Allegri : Ultime prove oggi per Allegri prima di volare a Madrid nel pomeriggio. Rifinitura in mattinata a Vinovo con tre certezze , le assenze dello squalificato Dybala e degli infortunati Barzagli e ...

Real Madrid-Juventus - le probabili formazioni : ritorno quarti Champions League. Allegri senza Dybala - problemi in difesa per Zidane : Dopo il 3-0 subito all’andata davanti ai propri tifosi, la Juventus cerca l’impresa al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, nel ritorno dei quarti di finale della Champions League. Serve una clamorosa vittoria per 4-0 o una vittoria con tre reti di scarto ma segnandone sempre quattro. Una missione quasi impossibile per i bianconeri. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno degli squalificati Bentancur e soprattutto Dybala, ma rispetto ...

Real Madrid-Juventus - ecco perchè la squadra di Allegri sogna il colpaccio : Real Madrid-Juventus, si avvicina il ritorno della gara di Champions League valida per i quarti di finale, i bianconeri sono reduci dal successo in trasferta contro il Benevento ed almeno sulla carta hanno zero chance di superare il turno ed approdare in semifinale. Di fronte infatti una squadra fortissima che però deve fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa, squalificato Sergio Ramos, infortunati Nacho e Vallejo, l’unico ...

Juventus - Allegri : 'Necessario ricaricare le batterie per un grande finale di stagione' : BENEVENTO - Una vittoria scontata alla vigilia, ma arrivata con qualche sofferenza di troppo e con due gol subiti, dopo sei partite esterne senza subirne. Allegri si prende i tre punti in questo ...

Juventus - Allegri : 'Concesso troppo - ma vittoria importante. Il Real? Magari andiamo in vantaggio dopo 5'...' : Noi mercoledì dobbiamo fare una grande partita perché giochiamo a Madrid e ci vede tutto il mondo. L'ho detto, nel calcio non si può mai sapere, vedremo mercoledì. Poi tutti parlano di Ronaldo, ma io ...

Juve - Allegri : "Subiamo troppi tiri. Champions? Se al 5' siamo già 0-1..." : Soffre la Juve, a sorpresa, contro l'ultima della classe, il Benevento. Soffre tanto ma poi, come sempre, vince. I tre punti arrivano, ma Massimiliano Allegri non riesce ad essere soddisfatto del ...

Juve - Inzaghi erede di Allegri : Secondo La Gazzetta dello Sport , la Juventus pensa sempre a Simone Inzaghi per il futuro: il tecnico della Lazio è uno degli obiettivi del club bianconero per il dopo Allegri.