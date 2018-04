Italia | Paese da codice rosso

L'Italia non è un Paese per scienziati - né ricercatori - : Usando statistiche, analisi e controlli, e lasciando comunque alla politica l'ultima parola sulle decisioni da prendere, si potrebbero istruire discussioni pubbliche davvero informate e oneste sia ...

Camerlenghi (AIGAE) : “L’Italia ospiterà le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche - alla scoperta del nostro Paese” : “Io vivevo a Reggio Emilia, ma da qualche anno mi sono trasferita in Calabria e questo perché ho incontrato Guide Ambientali Escursionistiche che con enorme passione e professionalità hanno saputo raccontarmi questo territorio meraviglioso e farmelo vedere con occhi diversi. Quella che prima per me era una passione, oggi è lavoro. Dunque anche io ho fatto la scelta di diventare una Guida Ambientale Escursionistica AIGAE per raccontare con amore ...

Governo - Donato Carrisi : l'Italia Paese pieno di rabbia : Lione, 7 apr. , askanews, 'l'Italia è un Paese che non sa più sognare, è un Paese pieno di rabbia. Mi auguro che qualcuno venga per ispirarci nuovi sogni'. Così Donato Carrisi, autore di successo di ...

"Con Lega e M5S boom del debito E fuga degli investitori dal Paese" Il renziano Serra ad AffarItaliani.it : CERNOBBIO - "Chiunque arriverà a Palazzo Chigi dovrà migliorare i dati sul Pil e sull'occupazione già in crescita e, allo stesso tempo, ridurre il debito. Negli ultimi quattro anni Lega e M5S hanno votato insieme nel 63% dei casi, la più alta percentuale di qualsiasi altra forza politica. Ora, quindi, devono prendersi la responsabilità di governare il Paese e accantonare le promesse fatte in ...

Non solo donne - Amnesty : per gli Italiani troppa discriminazione nel nostro Paese : ... che indaga il pensiero dei nostri connazionali su questi fenomeni discriminatori in Italia e nel mondo. I dati emersi su queste forme di discriminazione non sono incoraggianti. Infatti, per 6 ...

Lavoro - Eurostat : Italia terzo paese in UE per disoccupazione : Teleborsa, - La disoccupazione continua a essere un problema importante per l'Italia , nonostante i dati in miglioramento. Secondo quanto comunicato dall' Eurostat , il Bel Pese risulta essere il ...

Senza migranti l'Italia sarebbe un Paese più povero e anziano - spiega BankItalia : 'Negli ultimi venticinque anni e con ogni probabilità nel futuro, la demografia ha dato e darà un contributo diretto sensibilmente negativo alla crescita economica'. L'allarme è contenuto in un ...

Pil : Messina - Italia Paese forte - inimmaginabile uscita da euro : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – L’Italia è “un Paese forte, molto forte. La crescita c’è ed è forte. Questa è indubbiamente una ripresa ma deve essere equa e coinvolgere le fasce escluse della popolazione”. Lo ha detto il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel suo intervento alla presentazione del rapporto sull’economia dei distretti. I problemi del Paese si concentrano “sul fronte del debito pubblico, ...

Aiuti a 900 mila poveri in Italia. Sette su 10 al Sud. Gentiloni : "Paese non può permettersi fiera di velleità" : ROMA - Le persone beneficiate da misure di contrasto alla povertà sono nel primo trimestre 2018 quasi 900 mila e 7 su 10 dei beneficiari risiedono al Sud Italia. Campania in testa, seguita da Sicilia ...

L'Italia al voto dal '48 ad oggi : come si governa il Paese 'ingovernabile' : Proporzionale o maggioritaria, bipolare o pentapartitica, di partito o di coalizione: L'Italia, il giorno dopo le elezioni, è , quasi, sempre sembrata ingovernabile. Siamo andati nell'archivio de La ...

Terrorismo islamico - in manette l'"ideologo" dell'Isis in Italia. Perquisizioni in tutto il Paese : Elmahdi Halili, 23anni, è autore del primo testo di propaganda dell'Isis in italiano. E' accusato di partecipazione all'associazione terroristica dello Stato islamico

Forza Italia - Bernini capogruppo al Senato : “Col M5s continuerò a lavorare - con loro si può parlare. Ora un governo al Paese” : Prime dichiarazioni di Anna Maria Bernini, neo capogruppo di Forza Italia in Senato: “Ringrazio il mio partito. No, questa nomina non è una rivincita, anzi sono contenta dell’elezione della Presidente Casellati, prima donna a presiderere il Senato”. La Bernini non ha mai nascosto di avere un rapporto non di chiusura nei confronti del M5S, al contrario del collega Paolo Romani. E infatti la neo presidente dei Senatori azzurri ...