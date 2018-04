Italia | dati industria non convincono imprese e consumatori

Furto dati Facebook in Italia : notifiche partite - i provvedimenti da prendere se interessati : Se rientrate nella cerchia dei 214.134 profili Facebook coinvolti nello scandalo di Cambridge Analytica lo saprete ben presto: da ieri 9 aprile è partita la campagna di comunicazione che allerterà gli utenti del proprio interessamento nella vicenda attraverso la comparsa di un apposito link nel News Feed (più precisamente nella parte superiore). Sono più di 87 milioni gli account Facebook i cui dati sono stati indebitamente sottratti, un numero ...

«Dati e profili usati per fini elettorali» - l’Italia chiede i danni a Facebook : I profili italiani finiti trattati da Cambridge Analytica sarebbero finiti nel mirino di messaggi su razzismo e migranti

Scandalo dati - Italia pronta a chiedere i danni a Facebook : L'Italia sarebbe pronta a chiedere i danni a Facebook per lo Scandalo dati che ha coinvolto anche decine di migliaia di profili Italiani. Contestandone il trasferimento a Cambridge Analytica senza il ...

Terremoto in Centro Italia - INGV : aumento di sismicità nel sistema di faglie attivato nel 2016 - vicino ai comuni di Muccia - Pieve Torina - Pievebovigliana [DATI e MAPPE] : Questa mattina, alle ore 05:11 Italiane del 10 aprile 2018, è stato localizzato un Terremoto di magnitudo ML 4.7 in provincia di Macerata, 2 km da Muccia (MC), a 9 km di profondità. I comuni più vicini all’epiCentro sono: Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana. Il blog blogINGVterremoti spiega che questo Terremoto, come gli eventi avvenuti avvenuti negli ultimi giorni in questa zona, ricadono nell’area della sequenza sismica iniziata il 24 ...

Torna la paura in Centro Italia - forti scosse di terremoto nel Maceratese : avvertite a Perugia - Roma - Foligno - Ancona [DATI e MAPPE INGV] : 1/5 ...

Abuso nell’uso dei dati : Facebook sospende società con sede in Italia : I responsabili del social hanno rimosso CubeYou.com, il cui Ceo è Federico Treu, per il sospetto di aver rivenduto i dati degli utenti raccolti nel corso degli anni

Facebook - l’Antitrust Italiana apre istruttoria su raccolta e uso di dati : Giovanni Pitruzzella (Photo Roberto Monaldo / Lapresse) Lo scandalo legato a Cambridge Analytica non accenna a placarsi. l’Antitrust italiana ha deciso di aprire un’istruttoria contro Facebook per stabilire se ci sono state pratiche commerciali scorrette relativamente alla raccolta e all’uso dei dati. In un’intervista rilasciata a Skytg 24 il presidente dell’authority Giovanni Pitruzzella ha ribadito che “l’Antitrust ha aperto oggi un ...

Facebook Cambridge Analytica : Su 87 milioni di dati trafugati in Italia colpiti 214 mila profili : colpiti ben 214.000 profili Facebook in Italia nel caso Cambridge Analytica ma sono oltre 87 milioni gli account colpiti in tutto il mondo Migliaia di account Facebook colpiti nel caso Cambridge Analytica Sono ben 87 milioni gli account Facebook colpiti dallo scandalo Cambridge Analytica e ben 214 mila sono quelli Italiani. Dopo l’intervento del CEO di Facebook, […]

Scandalo Facebook in Italia : come scoprire se si è tra i 214.134 profili coinvolti nel furto dei dati : Oramai è ufficiale, lo Scandalo Facebook coinvolge anche l'Italia e i dati personali di numerosi utenti potrebbero essere stati utilizzati per scopi impropri attraverso il partner del social network Cambridge Analytica. Il numero di cittadini del mondo coinvolti dall'increscioso episodio sale dai primi 50 milioni riportati, addirittura agli 87 milioni, di cui 70 sono statunitensi e la restante quota appartenenti a tantissimi altri paesi del ...