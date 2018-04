Italia 2030 | innovare | riqualificare | investire | trasformare | dieci anni per realizzare

L'Italia non si separa dal contante : corsa fino al 2030 per imitare l'Europa : I pagamenti digitali crescono ma L'Italia resta ancora ancorata al contante. Aumenta quello in circolazione e quello che si preleva dai bancomat

L’Italia non si separa dal contante : corsa fino al 2030 per imitare l’Europa : L’Italia non è un Paese cashless. Tradotto: amiamo ancora (troppo, davvero troppo) il contante. Lo racconta il Cashless Society Index 2018, lo strumento di monitoraggio messo a punto da The European House Ambrosetti in grado di fotografare lo sviluppo della cashless society, cioè delle soluzioni di pagamento che non siano il contante, in 28 Paesi del Vecchio continente. Lo fa sulla base di 16 parametri raccolti in due ambiti: fattori abilitanti ...

Italia-Arabia Saudita - a Roma focus su 'Saudi vision 2030' : Roma, 29 mar. , askanews, Un ponte per le imprese italiane che porti direttamente a Riad. Una road map che favorisca l'internazionalizzazione delle aziende del nostro Paese facilitandone la ...

Agenda 2030 - Italia fa passi avanti ma non è sostenibile. : E' necessario - avverte Asvis- che la politica si impegni, con azioni immediate, per portare il Paese su un sentiero di sviluppo sostenibile, dal punto di vista economico, sociale e ambientale. "...

Agenda 2030 : l’Italia fa passi avanti ma non è sostenibile : l’Italia non è sostenibile. Rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030, tra il 2010 e il 2016, l’Italia mostra segni di miglioramento in sette aree: salute, educazione, uguaglianza di genere, innovazione, modelli sostenibili di produzione e di consumo, lotta al cambiamento climatico, cooperazione internazionale. Per sei aree, invece, la situazione peggiora sensibilmente (poverta`, condizione economica e occupazionale, disuguaglianze, acqua e ...

