Israele | continua la repressione verso i palestinesi

(Di martedì 10 aprile 2018) Uccisioni e repressioni compiute dalle forze di occupazione israeliane a fronte della manifestazione di massa pacifica 'La marcia del ritorno' sul confine della striscia di Gaza. Una manifestazione pacifica In questi giorni, a seguito di una manifestazione pacifica vicino a Khan Younis, lungo la Striscia, i soldati israeliani hanno sparato su alcuni manifestanticausando morti e feriti. Questo quanto confermato dal Ministero della Salute locale. Inoltre Abu Mazen, il presidente palestinese, in un comunicato ufficiale della presidenza fa un appello all'Ue, alla Lega Araba e all'ONU perché fermino questa 'brutale uccisione di innocenti e indifesi che sono andati in una marcia pacifica per difendere il loro diritto di vivere'. Risponde il portavoce militare israeliano affermando che sono stati sventati degli 'attacchi' ed 'infiltrazioni', accusando i manifestanti di voler ...