Isola | un video inchioda la Mancini Ferri | Lei ha detto ' spero che Marco e

Isola dei famosi : eliminato secondo il sondaggio Video : Oggi, lunedì 9 aprile, torna in onda l'#Isola dei famosi 2018 con la semifinale, penultima puntata prima della finale in programma la settimana prossima [Video]. A re il nome del concorrente eliminato secondo il sondaggio di un noto forum presente in rete. In nomination, lo ricordiamo, ci sono Alessia Mancini e #Jonathan Kashanian. L'ex letterina di Passaparola era la grande favorita fino alla settimana scorsa, prima delle accuse ricevute ...

Isola dei Famosi 2018 - Cecilia Capriotti : "Francesca Cipriani è diversa lontano dalle telecamere" (video) : Che questa sia stata un'edizione molto agitata dell'Isola dei Famosi è fuori dubbio, com'è altrettanto certo il fatto che sia state tra le più litigiose di sempre. In 13 edizioni, raramente si sono viste schermaglie di questo livello, mai arrivate alle mani, ma non è mancato tanto in determinate situazioni. Amaurys Perez e Franco Terlizzi ne sanno qualcosa.La solidarietà femminile è stato un optional per le naufraghe presenti sull'Isola e ...

DIRETTA - Isola Dei Famosi : chi uscirà tra Alessia e Jonathan? Video : Manca solamente una settimana alla fine dell'#Isola dei Famosi e gia' da stasera scopriremo quali naufraghi accederanno alla fase finale. Gia' la scorsa settimana, grazie a un meccanismo di voto avvenuto all'interno del gruppo, Amaurys Pérez si è aggiudicato il primo posto da finalista [Video] nella tanto bramata finale che si terra' nella citta' di Milano. Intanto continuano le nomination, stasera scopriremo chi tra Alessia Mancini e Jonathan ...

Franco Terlizzi : confidenze al vetriolo su Bianca e Jonathan dopo l'Isola 2018 Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le novita' sull'#Isola dei Famosi, il reality di Mediaset che si è recentemente interessato alle dichiarazioni choc di Eva Henger contro Alessia Marcuzzi [Video]. Le ultime novita' ci svelano che #Franco Terlizzi ha voluto esprimere il suo giudizio su alcuni concorrenti del reality di Canale 5. Isola 2018: Franco Terlizzi, parole al vetriolo contro i suoi ex compagni Le novita' dell'Isola dei Famosi svelano ...

Franco Terlizzi - ex naufrago dell'Isola - piange a Verissimo Video : #Franco Terlizzi, di professione pugile, si è cimentato nel reality L'Isola dei Famosi, ma purtroppo ha dovuto abbandonare il gioco per motivi di salute. Terlizzi, ospite a [Video]Verissimo [Video], si è lasciato andare come un fiume in piena, commuovendosi al ricordo dei suoi ultimi giorni trascorsi in Honduras. Franco ha sottolineato il fatto che non avrebbe mai abbandonato il gioco, se non fosse stato per le sue precari condizioni di salute. ...

Isola : la Marcuzzi risponde a ruota libera sui social alle critiche Video : #Alessia Marcuzzi, conduttrice dell'#Isola dei Famosi, è finita nell'occhio del ciclone per le critiche che hanno caratterizzato l'edizione di quest'anno del suo programma. La presentatrice ha scritto un post sui social invitando a vedere il bello delle cose. Che sia un messaggio rivolto a coloro che hanno voluto vedere dietro le quinte del programma manipolazioni d'ogni sorta? Per comprendere cosa stia accadendo, partiamo dalle origini, ossia ...

L'Isola dei Famosi 2018 : Eva contro la conduttrice e gli opinionisti Video : Un consueto appuntamento dedicato al popolare reality show L’Isola dei Famosi 2018 [Video]. Di recente un ex naufraga si è tolta dei sassolini dalla scarpa, perché ha rilasciato delle dichiarazioni contro la conduttrice #Alessia Marcuzzi, e gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Eva Henger: 'Mi sento bullizzata' Come ben sanno i telespettatori, #eva henger un mese fa ha stravolto la tredicesima edizione del programma incentrato sulla ...

L'Isola dei Famosi 2018 : Alessia Marcuzzi risponde alle critiche Video : Un consueto appuntamento dedicato al popolare #Reality Show L’Isola dei Famosi 2018 [Video]. Alcune ore fa, la conduttrice #Alessia Marcuzzi ha risposto sui social network alle continue critiche che continua a ricevere. Lele Mora affonda la conduttrice In questi giorni, sul tg satirico di Antonio Ricci si è tornato a parlare del 'Canna-gate' che ha travolto la tredicesima edizione del programma televisivo incentrato sulla sopravvivenza; in ...

L'Isola dei Famosi 2018 : ultime notizie sull’omicidio avvenuto in Honduras Video : Un consueto appuntamento dedicato al popolare reality show L’Isola dei Famosi 2018 [Video]. Nelle ultime ore sul web è circolata una notizia che ha tranquillizzato tutti i fan del programma, riguardo all’omicidio avvenuto in Honduras alcuni giorni fa. Nessuna paura per Stefano De Martino e lo staff del reality Come hanno avuto modo di leggere i telespettatori, negli articoli precedenti dedicati alla trasmissione incentrata sulla sopravvivenza, ...

Stefano De Martino in pericolo : lo spavento dell'inviato de L'Isola dei famosi Video : #Stefano De Martino è partito per l'Honduras da quasi tre mesi per intraprendere la nuova avventura televisiva come inviato de L'#Isola dei famosi 2018. Nell'ultimo periodo si è ampiamente parlato del suo ruolo nella trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi: non all'altezza, a detta di molti telespettatori, il napoletano per altri è la persona perfetta per guidare i naufraghi nelle varie prove alle quali vengono sottoposti nella diretta. L'ex ...

Isola dei famosi 2018 - un gradito ritorno a Playa Dos Video : Un ritorno gradito quello avvenuto recentemente nel reality show L'#Isola dei famosi 2018. Su Playa Dos è riapprodato Amaurys Perez. Il gruppo di partecipanti è stato felice di poter riabbracciare il suo 'gigante'. Rosa Perrotta e Francesca Cipriani [Video] hanno vinto intanto la prova ricompensa: una scatola piena di alimenti che tuttavia non ha lasciato gli Isolani molto soddisfatti. Intanto, abbiamo visto Alessia Mancini portare a pescare con ...

Isola dei Famosi - omicidio nell'albergo della produzione : chi è stato ucciso Video : Sta quasi per terminare l'avventura dei naufraghi dell'#Isola dei Famosi, ma il gossip continua ad incombere [Video] sulle loro teste. Dopo il caso canna-gate che ha visto coinvolti #Francesco Monte, Paola Di Benedetto, Rosa Perrotta e Filippo Nardi, una naufraga fidanzata è stata accusata di averci provato con Marco Ferri. Il giovane ragazzo, figlio del campione Riccardo, ha preferito non proferire parola per non decidere le sorti della coppia. ...

Terrore all'Isola dei Famosi : due killer nell'albergo di Stefano De Martino Video : Ci troviamo in Honduras, dove le giornata trascorrono inesorabili e quasi pregne di monotonia per i concorrenti de L'#Isola dei Famosi, costretti a procacciarsi del cibo per sopravvivere ed aggiudicarsi la semifinale. Si tratta di giornate tranquille per i nostri naufraghi, [Video] anche se spesso e volentieri i battibecchi sopraggiungono per animare uno scenario altrimenti troppo monotono per i telespettatori che, da casa, osservano silenti il ...

L'Isola Dei Famosi : Amaurys ha abbandonato il reality? Ecco tutte le novità Video : È in corso un'altra bufera per quanto riguarda il celebre reality Mediaset L'#Isola dei Famosi: dopo le numerose polemiche sul canna-gate, e l'abbandono di numerosi concorrenti tra i quali Franco Terlizzi ora è il momento di un altro importante personaggio che pare si stia trovando in serie difficolta'. Stiamo parlando di Amaurys Perez, famoso nuotatore, che nel corso della scorsa puntata era stato proclamato primo finalista ufficiale di questa ...