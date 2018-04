Isola | Marco Ferri | “Bianca non merita la finale | io e Alessia orgogliosi”

Marco Ferri critica Bianca Atzei : non merita la finale dell’Isola? : Isola dei Famosi: Marco Ferri contro Bianca Atzei a Mattino Cinque La semifinale dell’Isola dei Famosi ha visto a sorpresa l’uscita dal gioco di Alessia Mancini, considerata una delle favorite per la vittoria. Lo scontro con Jonathan Kashanian ha danneggiato l’ex letterina, portando in finale Nino Formicola, Amaurys Perez, Francesca Cipriani e Bianca Atzei. Proprio in merito al raggiungimento della finale da parte della ...

Isola - un video inchioda la Mancini. Ferri : "Lei ha detto 'spero che Marco e Jonathan abbiano consumato'" : Il clima nella semifinale dell'Isola dei Famosi è piuttosto bollente, le discussioni durante la diretta sono talmente tante e pesanti che a fatica si capisce cosa succede fra i naufraghi.Dopo il duro botta e risposta fra Jonathan e Amaurys, "Alessia io me ne voglio andare a casa, non voglio sporcarmi le mani", al centro di una bruttissima discussione ci finisce Alessia Mancini. Il motivo? Durante la semifinale sono state tirate fuori (di nuovo) ...

Elena Morali/ Ha fatto davvero delle avances a Marco Ferri? Isola dei famosi : Elena Morali, ha fatto davvero delle avances a Marco Ferri? Il fidanzato Gianluca Fubelli, Scintilla, intanto prepara lo scontro Zelig vs Colorado a Modena. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 08:00:00 GMT)

Isola dei famosi - da Barbara D'Urso il gelo tra Marco Ferri - Cecilia Capriotti ed Eva Henger : 'Dietro le quinte...' : La resa dei conti a Domenica Live . Da Barbara D'Urso arriva direttamente dall' Isola dei famosi Marco Ferri , e l'incontro con le ex naufraghe Eva Henger e Cecilia Capriotti è decisamente gelido. La ...

Marco Ferri conferma le voci : «Sull'Isola una ragazza fidanzata mi ha fatto avances - ho rifiutato» : Marco Ferri, reduce dal L'Isola dei famosi , arriva in studio da Barbara D'Urso . Sembra subito esserci un clima teso con Eva Henger e con Cecilia Capriotti che sostiene che il saluto dietro le quinte ...

Isola dei Famosi 2018 : Marco - Franco e Simone/ Domenica Live : Ferri vs Lory Del Santo - confronti in vista : Isola dei Famosi 2018: Marco, Franco e Simone, Ferri incontra Lory Del Santo dopo le sue dichiarazioni; l'ex pugile conosce Vladimir Luxuria, confronti in studio.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 14:25:00 GMT)

“È lei quella che mi voleva…”. Marco Ferri muto come un pesce - ma ora salta fuori il nome. Il gossip della naufraga (fidanzata) che ci provava con lui all’Isola dei Famosi è roba che scotta. E nel salotto Barbara D’Urso ci sono pochi dubbi sulla sua identità : Ha perso 13 chili in 58 giorni di Isola dei Famosi Marco Ferri, il modello figlio di Riccardo, ex calciatore dell’Inter e quando è tornato in Italia ha preso coscienza di tutto quello che è stato detto sul suo conto quando era in Honduras. Quindi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Ha iniziato nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, dove non ha risparmiato critiche a Eva Henger, Cecilia Capriotti e Aida Nizar. Il figlio ...

Isola dei famosi - da Barbara D'Urso l'orgoglio di Marco Ferri : 'Io gay? Se...' : Marco Ferri , ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque , ha risposto a chi insinua che l'ex naufrago de L'Isola dei famosi sia omosessuale. Ferri ha detto che 'non c'è nulla di male ad essere gay' ...

Marco Ferri ha rifiutato la naufraga fidanzata all’Isola perché gay? Parla lui : Isola, Marco Ferri incontra Cecilia Capriotti a Pomeriggio Cinque: ecco quello che è successo Invitato a Pomeriggio Cinque, Marco Ferri oggi ha cercato di rispondere a chi, mentre lui si trovava all’Isola dei Famosi, lo ha tirato in ballo nelle scorse settimane da Barbara d’Urso. Marco Ferri è omosessuale? All’Isola dei Famosi c’era davvero una naufraga fidanzata […] L'articolo Marco Ferri ha rifiutato la naufraga ...

Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri a Verissimo : "Paola Di Benedetto? Me l'ha soffiata Francesco Monte! Ma non era il mio tipo" : Marco Ferri, ex concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, è stato intervistato da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo, andata in onda oggi su Canale 5.Il figlio dell'ex calciatore Riccardo Ferri si è presentato nello studio del programma del sabato pomeriggio di Canale 5, con ben 13 chili in meno rispetto al peso iniziale. Marco Ferri ha esordito, facendo un velocissimo bilancio di quest'esperienza, ...

“Loro due? Ecco la verità”. Isola - bomba Marco Ferri. A ‘Verissimo’ va in scena uno degli attacchi più duri mai sentiti fin qui. Le lotte intestine - evidentemente - sono davvero atroci. Gli ultimi sviluppi parlano chiaro : E anche Marco Ferri sbotta. Che succede quando uno come lui decide di vuotare il sacco e pasare all’attacco? Marco non ha risparmiato critiche a Eva Henger, Cecilia Capriotti e Aida Nizar. Il figlio di Riccardo Ferri ha dichiarato a Silvia Toffanin di non aver apprezzato certe accuse che hanno fatto soffrire la sua famiglia. Marco si riferisce al canna-gate esploso dopo le accuse di Eva ma pure alle insinuazioni della Capriotti sul ...

Marco Ferri dopo l'Isola confessa : 'La mia famiglia ha dovuto difendermi da Eva e Cecilia' : Marco Ferri è l'ultimo eliminato de l'Isola dei Famosi . L'ex naufrago in studio a Verissimo è apparso molto dimagrito: 'Ho perso 13 chili', ha ammesso e appare molto provato dalla sua esperienza nel ...

Marco Ferri/ Cecilia Capriotti : ha rifiutato di dormire con Elena sull'Isola dei Famosi? (Verissimo) : Marco Ferri, il figlio dell'ex calciatore dell'Inter Riccardo torna in televisione dopo l'eliminazione da L'Isola dei Famosi 2018. Cosa racconterà da Silvia Toffanin? (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:47:00 GMT)