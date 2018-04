Isola - la mamma di Bianca irrompe in diretta : "So cosa hai subìto in ospedale - non farti sotterrare" : E' il grido di una mamma innamorata, quello che irrompe nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. Nel pieno della diretta, di fronte alla figlia Bianca Atzei in difficoltà, la madre chiede un microfono e le...

Gemma - la mamma di Bianca Atzei/ "Tre anni fa è stata in ospedale" : sfogo in diretta all'Isola dei Famosi 2018 : Gemma, la mamma di Bianca Atzei sbotta nel corso della diretta dell'Isola dei Famosi 2018. "Dimentica quando 3 anni fa sei stata in ospedale": cosa le è accaduto?(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 00:13:00 GMT)

Bianca Atzei/ Mamma Gemma : scorda l'esperienza dell'ospedale di 3 anni fa! (Isola dei famosi 2018) : Bianca Atzei, tanti momenti complicati, riuscirà ad arrivare fino in fondo nel reality show di Canale 5? La cantante alimenta le polemiche al di fuori del programma. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 23:46:00 GMT)

Isola dei Famosi - la mamma di Francesca Cipriani : "Mia figlia ha avuto un danno psichico" : La mamma di Francesca Cipriani, Rita De Michele, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha parlato di un difficile momento che la figlia ha dovuto subire dopo essersi sottoposta, circa otto anni fa, a un intervento chirurgico ai glutei. Ha preso i suoi risparmi e si è messa in mano a un chirurgo che l’ha rovinata: ha cercato di metterle le protesi sotto il muscolo ma non c’è riuscito e gliel’ha lacerato. Allora, ha deciso di inserirle ...

Isola dei famosi - Rosa Perrotta umilia Alessia Mancini : vietato essere mamma e andare in tv : Le vediamo nei talk-show indignarsi davanti all' ennesimo caso di omicidio che ha come vittima una donna, parlano di 'femmincidio' come piaga di una società incapace di emanciparsi da un modello ...

Lettera della mamma di Jonathan/ "Fieri di ciò che sei" : il naufrago in lacrime (Isola dei Famosi 2018) : Grande sorpresa per Jonathan in diretta all'Isola dei Famosi 2018: prima la Lettera di sua madre poi, a sorpresa, lei è in Honduras per lui! lacrime per il naufrago(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:40:00 GMT)

Viviana Tirelli/ Chi è? La mamma di Marco Ferri e la sorpresa in diretta (Isola dei Famosi 2018) : Viviana Tirelli, la mamma di Marco Ferri in studio a sorpresa per suo figlio. Il naufrago si commuove all'Isola dei Famosi 2018, poi incontra suo padre Riccardo(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:15:00 GMT)

Isola dei famosi - Rosa "cuore di mamma" : "Tu mi hai aiutato a crescere" : All'Isola dei famosi momenti di commozione vera: si sa, quando si tirano in ballo i sentimenti le lacrime sono sempre dietro l'angolo. E così è avvenuto anche per Elena: la naufraga si è commossa...

“Il sedere massacrato”. Francesca Cipriani - in tv non si vede ma il lato b… Isola dei Famosi - è lei la più tormentata dai mosquitos : le foto (inedite) parlano da sole. Mamma mia che disastro! : L’Isola dei Famosi, quest’anno, è più movimentata del solito. E rischia pure di finire prima, anziché essere prolungata come si era detto. Cosa? Proprio così: stando alle ultime indiscrezioni, il direttore di Canale 5 non avrebbe gradito lo sfogo in diretta di Alessia Marcuzzi, che dopo settimane ha preso posizione sul canna-gate ed Eva Henger, quindi rischia la sospensione del reality. Lo ha rivelato a fine trasmissione un ...

“Come Adamo ed Eva”. Isola dei Famosi - via il costume : Bianca e Jonathan nudi. Non solo Francesca Cipriani - anche loro cedono al bagno ‘come mamma li ha fatti’. E che strana complicità… (VIDEO) : È forse ‘lo sport’ della settimana denudarsi all’Isola dei Famosi. Il primo in assoluto è stato Filippo Nardi che, raccogliendo la sfida di Bianca Atzei, con nonchalance si è tolto il costume ed è andato a pescare come mamma l’ha fatto. “Se hai coraggio…”, le avvea detto la cantante. E il coraggio ce l’ha avuto eccome il ‘conte’. Poi, proprio qualche giorno fa, è stata la volta ...

“Non ti sopporta nessuno”. Sbam! Isola : e Alessia Mancini esplode. L’aria è tesa ma la moglie di Flavio Montrucchio è sulla via dell’esaurimento. Bastano poche parole per farle perdere le staffe e farla reagire nel peggiore modi. Mamma che roba… : Paola Di Benedetto è l’eliminata dopo l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi. Vista però la scarsità di naufraghi – in tanti se ne sono andati indipendentemente dall’eliminazione – la produzione ha deciso di riammetter in gioco qualche naufrago eliminato. Se sperate di rivedere Francesco Monte o Eva Henger sull’Isola, siete fuori strada. Entrambi non hanno accettato l’invito. In compenso Paola lo ha fatto – quindi bisognerà aspettare un pochino ...

Francesca Cipriani - "Voglio diventare mamma"/ Reazione isterica nella prova settimanale (Isola dei Famosi) : Francesca Cipriani, ipnotizzata da Giucas Casella per la seconda volta consecutiva durante la puntata de L'Isola dei Famosi, ha confessato il sogno di voler diventare mamma.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 00:04:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - chiusura anticipata?/ Via da Mediaset - indiscrezione : si torna da Mamma Rai : Stefano Bettarini, ex inviato dell'Isola dei Famosi 2018, per nulla convinto del suo successore De Martino che non si espone troppo durante le dirette del programma di Canale 5(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 15:33:00 GMT)