Isola | il dramma segreto di Bianca Atzei | lo rivela la mamma in diretta

Isola dei Famosi - la mamma di Bianca rivela in diretta il dramma segreto della figlia : Nel corso della semifinale dell' Isola dei Famosi Bianca Atzei è stata pesantemente criticata dai suoi compagni d'avventura e anche dagli ex naufraghi. La cantante è stata accusata da tutti o quasi di ...

“Un percorso di dolore”. Il dramma di Nadia Rinaldi. Dopo l’Isola dei Famosi - l’ex naufraga confessa quello che ha patito e la solitudine devastante : “Una montagna di cacca” : Questa edizione dell’Isola dei Famosi è nata sotto una cattivissima stella. Il reality si avvia ormai verso la finale, ma tra i naufraghi non è nata nessuna vera coesione. La prima a incrinare tutto è stata Eva Henger che ha detto la sua verità su Francesco Monte e da quel momento il vento della discordia si è abbattuto sull’Honduras. La costruzione del parterre dei vip si è rivelata essere decisamente infelice. A rilevare la cosa è ...

Isola dei famosi - il dramma di Mara Venier : 'Non mi bacia più nessuno' e Bossari rimedia : Mara Venier non riesce a godersi il periodo di grande popolarità riconquistato da opinionista all' Isola dei famosi . Tutta colpa della lontananza di suo marito Nicola Carraro , rimasto a Santo ...

“Scoperto”. Isola - il dramma (nascosto) di Franco Terlizzi. Quel dettaglio sul malore insospettisce : cosa è successo al pugile-naufrago : Franco Terlizzi, martedì sera, è volato in Italia. Un malore lo ha costretto a lasciare l’Isola dei Famosi 2018. L’ex pugile entra in studio e, incalzato da Mara Venier e Alessia Marcuzzi, sottolinea che non è stato bene e che per questo ha dovuto abbandonare il gioco. Parte quindi un video che ricapitola gli ultimi giorni a Cayo Cochinos e che mostra le discussioni che lo hanno visto protagonista. Tutto è infatti cominciato ...

Francesca Cipriani - “danno psichico per i glutei rifatti”/ Il dramma “ignorato” da Isola dei Famosi e pubblico : Francesca Cipriani, “danno psichico per i glutei rifatti”, rivela la madre Rita De Michele al settimanale Nuovo Tv. Il dramma “ignorato” da Isola dei Famosi e pubblico: perché?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:36:00 GMT)

“Un dolore grande”. Il dramma di Francesco Monte. L’ex tronista ha deciso di parlare apertamente di quel che gli è capitato prima dell’Isola dei Famosi. Una storia tragica che forse non tutti conoscono. E non ha nulla a che fare con Chechu : Ha accettato di andare ospite al Maurizio Costanzo show perché gli avevano detto che nessuno avrebbe parlato del canna-gate. E così è stato. Ospite del leggendario salotto di Costanzo c’era anche Eva Henger con la quale Francesco Monte si è scattato un selfie, selfie che ha fatto scatenare le chiacchiere. Inutilmente. Perché quel selfie era stato richiesto ai due ex naufraghi da Pio e Amedeo per la loro trasmissione Emigratis. Pio e Amedeo, ...

Isola dei famosi - il dramma umano di Bianca Atzei : massacrata dagli altri naufraghi - coalizzati contro di lei : All' Isola dei famosi , momenti drammatici per Bianca Atzei : tutti i naufraghi, o quasi, si schierano compatti contro di lei in attesa del verdetto sull'eliminazione. Paola di Benedetto, Filippo ...

Isola dei famosi - l'indiscrezione atomica : dramma Marcuzzi - vogliono chiudere prima il reality : L'edizione più rovinosa nella storia dell' Isola dei famosi . Secondo l'indiscrezione del sito Anticipazioni.tv , la casa di produzione Magnolia starebbe valutando con Mediaset l'ipotesi, clamorosa, ...

Isola dei famosi - il dramma di Amaurys Perez : 'Questa situazione mi sta distruggendo'. Marcuzzi - fuori un altro : E quattro: questa edizione dell' Isola dei famosi potrebbe passare alla storia come la più sfortunata di sempre. Un addio per scandalo-droga , Francesco Monte , , uno per mal d'amore , Chiara Nasti , ,...

“Francesca Cipriani è stata molestata”. Choc all’Isola dei Famosi. La brutta rivelazione sulla naufraga - che ha lasciato gli spettatori a bocca aperta. Un racconto drammatico : Colpi di scena, rivelazioni, drammi personali che escono alla scoperto e deflagrano all’improvviso sotto gli occhi degli spettatori. Continua a tenere banco tra gli spettatori questa edizione 2018 dell’Isola dei Famosi, passata dalle polemiche per il “caso Monte” alle lacrime di Nino Formicola, nome d’arte Gaspare, che ha confessato di aver pensato al suicidio dopo la morte della sua spalla Zuzzurro. Ora ecco ...

“Il suicidio? Sì - ci ho pensato”. Dramma all’Isola dei Famosi : le toccanti parole del naufrago che - per la prima volta - si lascia andare sotto gli occhi delle telecamere raccontando quei momenti terribili. Choc (e commozione) tra i compagni : Una confessione Drammatica, parole molto forti che hanno colpito particolarmente tanto gli spettatori da casa quanto i compagni che stanno condividendo con lui l’esperienza dell’Isola dei Famosi 2018, in scena in Honduras e condotta da Alessia Marcuzzi con Stefano De Martino nel ruolo inedito di inviato speciale. A parlare lui, Nino Formicola, 64 anni e meglio famoso con il suo storico nome d’arte Gaspare. Una vita a ...

“È morto… sono distrutta”. All’Isola dei Famosi va in scena il dramma. La naufraga dà questa notizia straziante e non trova pace. Consolata dai compagni si lascia andare a un pianto disperato : Le ultime notizie sull’isola dei Famosi sono tutte concentrate sul caso ‘droga’ che ha coinvolto Francesco Monte ed Eva Henger. La questione si è pure allargata con la consegna dei tapiri all’ex naufrago e a Ignazio Moser, che però lo ha ricevuto cornuto. Eh sì, perché secondo Striscia la notizia tra l’ex tronista e Cecilia Rodriguez sta succedendo qualcosa di torbido. Ma nonostante i pettegolezzi continui, ...

“Per è un giorno tremendo questo…”. Isola dei famosi - Cecilia Capriotti in lacrime. La showgirl non riesce a smettere di piangere e rivale a tutti il suo dramma. Cosa sta succedendo alla concorrente : Un momento intenso e di vera (e comprensibile) commozione all’Isola dei famosi. I naufraghi non devono fare i conti solo con la fame e le condizioni climatiche avverse, e questo, purtroppo, Cecilia Capriotti oggi l’ha imparato a proprie spese. Nel giorno del compleanno di suo padre la Capriotti piange, perché troppo grande è la malinconia e la tristezza che questa perdita le ha lasciato addosso, soprattutto in un momento psicologicamente ...