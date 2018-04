Isola | i naufraghi dimagriti alla prova specchio | ecco chi ha perso più chili Foto

Isola - i naufraghi dimagriti alla prova specchio : ecco ecco chi ha perso più chili : La prova specchio è un cult dell'Isola dei famosi. Durante la semifinale di lunedì i naufraghi hanno avuto la possibilità di rivedersi dopo tre mesi. In questi 77 giorni sono tutti più o meno ...

Isola dei famosi - la denuncia di Striscia la notizia : 'Censura - tagliano le scene per avvantaggiare certi naufraghi' : 'Tira aria di censura all' Isola dei famosi . scene imbarazzanti verrebbero tagliate e mai messe in onda per avvantaggiare determinati concorrenti'. Le accuse rivolte in diretta da Jonathan Kashanian ,...

“Fino a 23 kg in meno”. Naufraghi sulla bilancia e allo specchio dopo 77 giorni di Isola dei Famosi : ecco quanto hanno perso di preciso. Mamma mia - il verdetto è stato un vero choc per alcuni vip : Isola dei Famosi: sono trascorsi 77 giorni da quando i Naufraghi hanno iniziato la loro avventura in Honduras. Più di 2 mesi, ma sta per finire. Manca meno di una settimana all’ultima puntata. La finale, come ribadito più volte in diretta da Alessia Marcuzzi, andrà in onda lunedì 16 aprile e non dall’Idroscalo di Milano come accaduto nelle ultime edizioni del reality. La rosa dei finalisti è quasi completa: durante la ...

L’Isola dei Famosi - naufraghi allo specchio : chi ha perso più chili : L’Isola: un naufraga ha perso ben 23 chili: ecco chi E’ un rito ormai durante la semifinale dell’Isola dei Famosi la prova dello specchio da parte degli ultimi naufraghi che sono arrivati a questo punto del reality. La prima a sottoposti alla prova è stata Alessia Mancini, una delle colonne portanti di questa edizione dell’Isola. Alessia ha perso soltanto 3 chili: tuttavia, come ricordato anche da Alessia Marcuzzi, ...

Isola dei famosi - la situazione sta precipitando : 'Naufraghi stremati dalla fame - ormai è il tutti contro tutti' : 'I naufraghi sono stanchi, questa è stata una lunga edizione e sono al limite. Sono sfiancati dalla fame'. Lontano dalle videocamere, all' Isola dei famosi si soffre e si lotta. L'inviato Stefano De ...

Isola - giorno 74 : Amaurys torna sulla spiaggia. I naufraghi delusi dalla prova ricompensa : Isola dei Famosi 2018 - Bianca e Amaurys All’Isola dei Famosi 2018 i naufraghi si sono forse abituati a mangiare bene: lasagne, piatti di spaghetti, torte al cioccolato quest’anno sono quasi all’ordine del giorno, e oggi il gruppo non nasconde la delusione per il bottino della prova ricompensa (si tratta di uova, farina, mango e patate). Intanto Amaurys Perez torna su Playa Dos: i medici gli hanno detto che può continuare la ...

Isola dei Famosi - Amaurys Pérez si sente male : naufraghi increduli : Amaurys Pérez si sente male all’Isola dei Famosi: i naufraghi increduli e dispiaciuti per lo sportivo Amaurys Pérez si sente male all’Isola dei Famosi. Uno dei naufraghi più forti e combattivi del reality ha momentaneamente lasciato gli altri concorrenti per sottoporsi a degli accertamenti medici. Come mostrato oggi durante il day time, infatti, lo sportivo […] L'articolo Isola dei Famosi, Amaurys Pérez si sente male: ...

“Tradimento”. Isola - l’accusa è serissima. Manca poco alla fine del reality e tra i naufraghi la tensione è alle stelle. In questo momento di “tutti contro tutti” - vengono fuori verità imbarazzanti che sollevano il putiferio. Lacrime e dolore : L’Isola dei famosi 2018 sta per volgere a conclusione. E il pubblico è ormai curiosissimo di sapere chi vincerà. Secondo quelli di Mattino Cinque il vincitore potrebbe essere Nino Formicola che, in queste settimane in Honduras, avrebbe fatto breccia nel cuore del pubblico per i suoi modi gentile e per il suo fare da paciere in tutte le situazioni “spinose” che hanno avuto luogo tra i naufraghi. Ma quelle a Mattino Cinque sono solamente ...

Isola dei Famosi - i semifinalisti e tutti i naufraghi dal migliore al peggiore : Lunedì prossimo si terrà la semifinale dell’Isola dei Famosi e già si avanzano pronostici su possibili vittorie. Peccato che stavolta non sia impresa facile, dati i continui piccoli colpi di scena di questa edizione che verrà ricordata tra le più movimentate, tra casi eclatanti come il canna-gate e le liti che, di puntata in puntata, hanno svelato le vere personalità dei naufraghi. A tal proposito è arrivato il momento di fare il punto ...

“Sai che ha detto?”. Isola - l’inaspettata rivelazione di Alessia Mancini. L’ex velina spiffera tutto alla nemica Elena Morali e mette in mezzo anche Rosa Perrotta. Le parole choc dei naufraghi : Siamo agli sgoccioli di questa edizione de ”L’Isola dei famosi”, che ha riscosso un grande successo e ottimi ascolti. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi, con i pungenti interventi degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, sta giungendo alla fine e tutti i fan sono curiosi di scoprire chi arriverà alla finale, concorrendo quindi per la vittoria. A pochi giorni dall’ultimo scontro fra Rosa Perrotta e ...

FRANCO TERLIZZI ABBANDONA L'Isola DEI FAMOSI 2018/ L'ex pugile in studio : resa dei conti con i naufraghi : FRANCO TERLIZZI ha ABBANDONAto L'ISOLA dei FAMOSI 2018. Nel fine settimana L'ex pugile ha lasciato l'Honduras per accertamenti medici. In settimana aveva litigato con gli altri naufraghi.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:49:00 GMT)