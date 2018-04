Isola dei Famosi | Stefano De Martino si fa scappare una parolaccia in diretta

L’Isola dei Famosi - naufraghi allo specchio : chi ha perso più chili : L’Isola: un naufraga ha perso ben 23 chili: ecco chi E’ un rito ormai durante la semifinale dell’Isola dei Famosi la prova dello specchio da parte degli ultimi naufraghi che sono arrivati a questo punto del reality. La prima a sottoposti alla prova è stata Alessia Mancini, una delle colonne portanti di questa edizione dell’Isola. Alessia ha perso soltanto 3 chili: tuttavia, come ricordato anche da Alessia Marcuzzi, ...

Isola dei Famosi : ecco quanti chili hanno perso i naufraghi : Isola dei Famosi, i naufraghi si specchiano: tutti i chili persi dai concorrenti Nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi i naufraghi hanno potuto specchiarsi dopo ben 77 giorni in Honduras. Finalmente, i telespettatori del reality-show di Canale 5 non vedevano l’ora di scoprire quanti chili ha perso ognuno di loro. Ogni anno, il momento […] L'articolo Isola dei Famosi: ecco quanti chili hanno perso i naufraghi proviene ...

Isola dei FAMOSI 2018 - ALESSIA MANCINI ELIMINATA/ Diretta 9 aprile : rinuncia al ballottaggio! I finalisti? : ISOLA dei FAMOSI 2018, Diretta semifinale 9 aprile: chi saranno i finalisti di questa edizione? Resa dei conti tra Jonathan e ALESSIA MANCINI al televoto. Amaurys Perez primo finalista.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 00:18:00 GMT)

ALESSIA MANCINI ELIMINATA/ Jonathan la supera al televoto - poi non decide di tornare a casa (Isola dei famosi) : ALESSIA MANCINI, la bella showgirl avrà superato i problemi con Jonathan o ci sarà un chiarimento durante l'appuntamento serale di oggi? Curiosità per il pubblico. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 00:17:00 GMT)

Gemma - la mamma di Bianca Atzei/ "Tre anni fa è stata in ospedale" : sfogo in diretta all'Isola dei Famosi 2018 : Gemma, la mamma di Bianca Atzei sbotta nel corso della diretta dell'Isola dei Famosi 2018. "Dimentica quando 3 anni fa sei stata in ospedale": cosa le è accaduto?(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 00:13:00 GMT)

FRANCESCA CIPRIANI/ La Pupa incredula davanti allo specchio : "Davvero ho perso solo 3 kg?" (Isola dei famosi) : FRANCESCA CIPRIANI, la Pupa riuscirà a sfruttare al massimo la sua seconda chance in Honduras? Attesa per il nuovo verdetto del pubblico da casa nella puntata di stasera. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 00:12:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Diretta 9 aprile : i naufraghi allo specchio - quanto sono dimagriti? : Isola dei Famosi 2018, Diretta semifinale 9 aprile: chi saranno i finalisti di questa edizione? Resa dei conti tra Jonathan e Alessia Mancini al televoto. Amaurys Perez primo finalista.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 00:03:00 GMT)

Isola dei famosi : eliminato secondo il sondaggio Video : Oggi, lunedì 9 aprile, torna in onda l'#Isola dei famosi 2018 con la semifinale, penultima puntata prima della finale in programma la settimana prossima [Video]. A re il nome del concorrente eliminato secondo il sondaggio di un noto forum presente in rete. In nomination, lo ricordiamo, ci sono Alessia Mancini e #Jonathan Kashanian. L'ex letterina di Passaparola era la grande favorita fino alla settimana scorsa, prima delle accuse ricevute ...

Amaurys Perez rivede il fratello Antonio dopo 4 anni (Isola dei Famosi 2018) : Amaurys Perez ha ricevuto la seconda sorpresa all’Isola dei Famosi 2018: l’ex campione ha potuto rivedere dopo 4 anni il fratello Antonio. I due, originari di Cuba, hanno un passato pesante alle spalle e Antonio è stato centrale per l’arrivo di Amaurys Perez in Italia. Maggiore di un anno e mezzo, il cubano ha lasciato una serie di indizi al fratello sulla spiaggia della Palapa prima di rivelare la propria presenza. Le ...

Alessia e Jonathan a confronto - smascherati gli altarini? (Isola dei Famosi 2018) : Alessia e Jonathan a confronto: l’Isola dei Famosi 2018 mette a nudo le personalità dei due concorrenti. Alessia e Jonathan nascondono segreti e bugie? Il dibattito ha infuocato i social in questi giorni, soprattutto in base a quanto emerso durante l’ultimo scontro fra i concorrenti, prima che finissero in nomination. La diretta del 9 aprile permette all’ex velina e l’attuale rivale di entrare ancora una volta in ...

Finalisti Isola dei Famosi 2018 e pronostici vincitore/ Chi va in finale? Grande rimonta per Nino Formicola : Finalisti e vincitore Isola dei Famosi 2018, i pronostici: Alessia Mancini la favorita per la finale con Amauryz Perez. Nino Formicola la sorpresa di questa edizione. La Cipriani recupera?(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 00:02:00 GMT)

Bianca Atzei/ Mamma Gemma : scorda l'esperienza dell'ospedale di 3 anni fa! (Isola dei famosi 2018) : Bianca Atzei, tanti momenti complicati, riuscirà ad arrivare fino in fondo nel reality show di Canale 5? La cantante alimenta le polemiche al di fuori del programma. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 23:46:00 GMT)

Isola dei Famosi - Jonathan sbotta in diretta : "Mandatemi ora a casa" : La semifinale dell 'Isola dei Famosi è all'insegna dei litigi, delle dure stoccate e degli smascheramenti e sono proprio questi ultimi a far saltare i nervi di Jonathan. Il naufrago dell' Isola , in ...

GASPARE/ "Qui in Honduras ho vissuto uno dei momenti più belli della mia vita" (Isola dei Famosi) : GASPARE, dopo la grande sorpresa della settimana scorsa ora cosa accadrà? L'esperienza del reality sicuramente finora l'ha visto protagonista assoluto. (Isola dei Famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 23:43:00 GMT)