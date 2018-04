Isola dei Famosi | prova specchio E Francesca Cipriani si osserva il lato B

Ascolti tv - Il Commissario Montalbano in replica batte l’Isola dei famosi : La replica dell’episodio Una lama di luce, della serie Il Commissario Montalbano, ha vinto il prime time del 9 aprile con 6.615.000 telespettatori sintonizzati su Rai1 e il 26.9% di share. A seguire, Che fuori tempo che fa ha registrato 1.524.000 con il 13.2% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5, la semifinale dell’Isola dei famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.466.000 telespettatori pari al 23.7% di share. Nei dettagli ...

Alessia Mancini eliminata/ Rifiuta il televoto. I fan la difendono : "Ha vinto lei" (Isola dei famosi 2018) : Alessia Mancini è stata eliminata nella semifinale de L'Isola dei famosi: la concorrente ha Rifiutato il televoto con le sospese Rosa Perrotta e Francesca Cipriani.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 13:12:00 GMT)

Ascolti tv 9 aprile/ Don Matteo vince la guerra degli ascolti con L'Isola dei Famosi - boom di Storie Italiane : Settimane di fuga e alla fine L'Isola dei Famosi 2018 e Don Matteo 11 avrebbero potuto convivere alla luce degli ascolti del 9 aprile. boom di Storie Italiane con la saga dei Carrisi(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Elena Morali conferma l’uso del cellulare all’Isola dei famosi? : Isola dei famosi: Elena Morali aveva il telefono nascosto nei leggings? Eliminata due settimane fa, Elena Morali ieri sera ha fatto il suo ingresso nello studio dell’Isola dei famosi. L’ex Pupa ha potuto riabbracciare il suo fidanzato Gianluca Fubelli, comico di Colorado meglio noto con il nome di Scintilla che proprio oggi compie gli anni. Insieme ad Alessia Marcuzzi hanno ripercorso l’esperienza in Honduras attraverso un ...

Anticipazioni Isola dei Famosi : nuova location esterna per la Finale : L’Isola 2018: per la Finale i naufraghi sbarcano in una nuova location Manca soltanto una settimana per la Finale dell’Isola dei Famosi e la prima indiscrezione è stata lanciata dal giornalista Alberto Dandolo, attraverso il suo profilo Instagram. Dandolo ha caricato sul suo social una foto di Alessia Marcuzzi proveniente dalla diretta di ieri sera in cui ironicamente è stato scritto sopra l’immagine “Mi è partita ...

“Ohhh!”. E mentre Stefano De Martino è in Palapa - all’Isola dei Famosi - ecco che fa Belen durante la diretta. Fan spiazzati - ma è tutto vero : E anche questa 13esima edizione dell’Isola dei Famosi è arrivata agli sgoccioli. La settimana prossima è in programma la finalissima e solo lunedì 16 aprile scopriremo in diretta chi tra Amaurys Perez, Bianca Atzei, Nino Formicola e uno dei due tra Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian (protagonisti dell’ultima nomination) si aggiudicherà la vittoria. C’è grande attesa, ovviamente, per conoscere il naufrago vincitore ...

Nessuno arresta Montalbano : sbaragliata l'Isola dei famosi - Report al terzo posto : Nessuno arresta il commissario Montalbano. Anche in replica infatti, l'episodio dal titolo Una lama di luce in onda ieri sera su Rai1 ha ottenuto 6.615.000 telespettatori e il 26,9% di share, battendo ...

Isola dei Famosi 2018 : fuori Alessia Mancini e Rosa Perrotta. Ecco i finalisti : Isola dei Famosi 2018 - Bianca e Nino Saranno quattro i naufraghi che tra una settimana si giocheranno il titolo di vincitore dell’Isola dei Famosi 2018. Durante la semifinale del reality di Canale 5 (qui la diretta minuto per minuto), Alessia Mancini e Rosa Perrotta hanno dovuto abbandonare il gioco, mentre Jonathan e Francesca sono finiti in nomination e soltanto uno di loro, lunedì prossimo, sarà a tutti gli effetti un finalista ...

“Non così…”. Isola dei famosi da censura. Al momento di guardarsi allo specchio - Francesca Cipriani si volta per vedere come è messo il suo sedere ma non si rende conto di “esagerare”. E Stefano De Martino - che è lì accanto - non resta indifferente : Lunedì 9 aprile 2018 è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi, la semifinale. La prossima settimana si saprà finalmente chi vincerà questa tredicesima edizione. La trasmissione Mattino Cinque fa il tifo per Nino Formicola e crede che potrà essere lui il vincitore dal momento che il naufrago si è distinto per la sua calma, per la sua pacatezza, per il suo fare da paciere durante le tante liti che hanno avuto luogo in Honduras. Ma ...

“Dove va Alessia”. Isola dei Famosi - la bomba pre-finalissima. La decisione della produzione del reality : La dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi, la semifinale di questa edizione, dà i primi verdetti ma regala anche tanti litigi, pianti e strategie, che continuano essere all’ordine del giorno, con Jonathan pronto a ribadire la sua posizione contro Alessia Mancini e Amaurys che battibecca con Rosa Perrotta su dinamiche di gioco futili. ”Questo non è un gioco, è il Trono di Spade”, ha scherzato l’ex gieffino ...

“Ops! Mi è scappata…”. Stefano De Martino - che figuraccia con Alessia Mancini. Isola dei Famosi - sentito cosa ha detto in diretta? Proprio mentre la naufraga se ne va - all’inviato sfugge una frase che la dice lunga (ma era meglio tenerla per sé) : Una sola nomination è rimasta, poi via alla sfida finale. E cresce l’attesa per capire chi, tra Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani verrà ‘fregato’ a un passo dagli ultimi televoti. Poi, uno dei due si raggiungerà Amaurys Perez, primo finalista di questa 13esima edizione, Bianca Atzei e Nino Formicola. Sono invece state eliminate definitivamente dal gioco Alessia Mancini, che ha rifiutato l’invito a diventare ...

Isola dei Famosi : Paola Di Benedetto contesta Alessia Mancini : Alessia Mancini criticata da Paola Di Benedetto dopo L’Isola 13 L’uscita dall’Isola dei Famosi di Alessia Mancini e Rosa Perrotta è stato uno dei temi toccati da Federica Panicucci nell’ultima parte di Mattino Cinque oggi. Paola Di Benedetto, ospite in studio, ha detto la sua sul conto dell’ex letterina di Passaparola, continuando a difendere l’amica Rosa Perrotta. La fidanzata di Francesco Monte ha esordito ...

Isola dei Famosi 2018 - Alessia Mancini (accusata di omofobia e di essere ipocrita) torna a casa. E il reality ha i suoi primi finalisti : La tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, quella che sembra non finire mai, ha già i primi tre finalisti: Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei (Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani si lottano l’ultimo posto disponibile al televoto). D’altronde lunedì prossimo, sia lodato Dio, il reality condotto da Alessia Marcuzzi giunge al termine per lasciare spazio alla nuova edizione del Grande Fratello Nip giostrato da ...

Isola dei Famosi 2018 - Eliminati e Finalisti/ Pagelle : Alessia Mancini sola contro tutti - anche sui social : Isola dei Famosi 2018, ripescata dal televoto lampo, francesca cipriani dovrà scontrarsi al televoto con Jonathan Kashanian. Eliminate Alessia Mancini e Rosa Perrotta.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:00:00 GMT)