Isola dei Famosi | Paola Di Benedetto contesta Alessia Mancini

“Ops! Mi è scappata…”. Stefano De Martino - che figuraccia con Alessia Mancini. Isola dei Famosi - sentito cosa ha detto in diretta? Proprio mentre la naufraga se ne va - all’inviato sfugge una frase che la dice lunga (ma era meglio tenerla per sé) : Una sola nomination è rimasta, poi via alla sfida finale. E cresce l’attesa per capire chi, tra Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani verrà ‘fregato’ a un passo dagli ultimi televoti. Poi, uno dei due si raggiungerà Amaurys Perez, primo finalista di questa 13esima edizione, Bianca Atzei e Nino Formicola. Sono invece state eliminate definitivamente dal gioco Alessia Mancini, che ha rifiutato l’invito a diventare ...

Isola dei Famosi 2018 - Alessia Mancini (accusata di omofobia e di essere ipocrita) torna a casa. E il reality ha i suoi primi finalisti : La tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, quella che sembra non finire mai, ha già i primi tre finalisti: Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei (Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani si lottano l’ultimo posto disponibile al televoto). D’altronde lunedì prossimo, sia lodato Dio, il reality condotto da Alessia Marcuzzi giunge al termine per lasciare spazio alla nuova edizione del Grande Fratello Nip giostrato da ...

Isola dei Famosi 2018 - Eliminati e Finalisti/ Pagelle : Alessia Mancini sola contro tutti - anche sui social : Isola dei Famosi 2018, ripescata dal televoto lampo, francesca cipriani dovrà scontrarsi al televoto con Jonathan Kashanian. Eliminate Alessia Mancini e Rosa Perrotta.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Alessia Mancini e Rosa Perrotta eliminate - Nino Formicola e Bianca Atzei volano in finale : L'ex letterina lascia il gioco a un passo dalla finale, Jonathan e Francesca finiscono in nomination.

Isola dei Famosi - Alessia Mancini e Rosa Perrotta eliminate a un passo dalla finale. E anche Francesca Cipriani rischia : L'Isola dei Famosi è ormai arrivata alla finale. Alla quale accedono Amaurys Perez, Bianca Atzei e Nino Formicola. Durante la semifinale, invece, vengono eliminate Alessia Mancini e Rosa Perrotta. ...

Omicidio Isola dei Famosi : ucciso un uomo nell'hotel dove alloggia la produzione Video : L’uomo è stato giustiziato a sangue freddo da due killer [Video]del luogo che hanno fatto irruzione nell'albergo dove alloggiava la vittima e che è anche lo stesso in cui alloggiano i lavoratori della produzione Endemol dell’#Isola dei Famosi 2018, in particolare Stefano De Martino. La dinamica Giunge dai rumors che la dinamica dell'Omicidio dovrebbe essere più o meno questa: i due killer, giunti alla struttura su un fuoristrada, sarebbero ...

“Tiratemi fuori subito!”. Pubblicità e - nel frattempo - la Palapa ‘esplode’. Succede l’incredibile all’Isola dei Famosi. Dopo quell’accusa pesantissima - Jonathan non si tiene più e vomita tutto. Alessia Marcuzzi e lo studio a bocca aperta : Forse pochi ci avrebbero scommesso, ma Jonathan Kashabian è riuscito a eliminare Alessia Mancini, la naufraga data per favorita da settimane ‘caduta’ al televoto con il 56% delle preferenze. E così, a un passo dalla finalissima, la ex Letterina ha salutato l’Honduras per sempre, perché si è rifiutata di continuare l’avventura come concorrente ‘sospesa’: “Ho una famiglia a casa che mi ...

Isola dei famosi - Francesca Cipriani si guarda allo specchio dopo settimane : fatica a guardarsi il lato B : I naufraghi dell'Isola dei famosi sono arrivati all'ultima settimana del reality e severissima è arrivata la prova dello specchio. Messe davanti alla loro immagine dopo settimane in Honduras, le ...

Isola dei famosi | Puntata 10 aprile 2018 | Anticipazioni e diretta live : L'Isola dei famosi 2018 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Mara Venier e Daniele Bossari nel ruolo di opinionisti.prosegui la letturaIsola dei famosi | Puntata 10 aprile 2018 | Anticipazioni e diretta live pubblicato su Gossipblog.it 10 aprile 2018 10:00.

Isola dei famosi - la finalissima del reality cambia location : la Marcuzzi condurrà da Expo : Sale l'attesa per la finalissima dell' Isola dei famosi che ogni ogni anno si svolgerà in diretta da una location esterna. Nel corso della puntata più attesa del reality, i naufraghi di solito ...

Isola dei famosi - la denuncia di Striscia la notizia : 'Censura - tagliano le scene per avvantaggiare certi naufraghi' : 'Tira aria di censura all' Isola dei famosi . scene imbarazzanti verrebbero tagliate e mai messe in onda per avvantaggiare determinati concorrenti'. Le accuse rivolte in diretta da Jonathan Kashanian ,...

Isola dei Famosi nella bufera : clamorosa gaffe di un concorrente Video : L'#Isola dei Famosi, mai come quest'anno, è stata oggetto di numerose critiche e sospetti, alimentate, prevalentemente, da Ficarra e Picone, attuali conduttori del TG satirico Striscia la Notizia. Dopo la questione canna gate e i goffi tentativi, da parte di Alessia Marcuzzi [Video], di insabbiare l'intera vicenda, il duo comico siciliano non ha mai mollato la presa, svelando situazioni non sempre trasparenti. Altro materiale per Striscia? nella ...

Finalisti Isola dei Famosi 2018 e pronostici vincitore/ Gaspare - Amaurys Perez e Bianca Atzei già in finale : Finalisti e vincitore Isola dei Famosi 2018, i pronostici: Amaurys Perez, Gaspare e Bianca Atzei in finale. Francesca Cipriani e Jonathan all'ultima nomination. (Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 09:38:00 GMT)

“Fino a 23 kg in meno”. Naufraghi sulla bilancia e allo specchio dopo 77 giorni di Isola dei Famosi : ecco quanto hanno perso di preciso. Mamma mia - il verdetto è stato un vero choc per alcuni vip : Isola dei Famosi: sono trascorsi 77 giorni da quando i Naufraghi hanno iniziato la loro avventura in Honduras. Più di 2 mesi, ma sta per finire. Manca meno di una settimana all’ultima puntata. La finale, come ribadito più volte in diretta da Alessia Marcuzzi, andrà in onda lunedì 16 aprile e non dall’Idroscalo di Milano come accaduto nelle ultime edizioni del reality. La rosa dei finalisti è quasi completa: durante la ...