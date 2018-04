Isola dei Famosi | la Gialappa punge la Marcuzzi | Hai fatto figli con mezza

L'Isola dei Famosi 2018 : dove si svolgerà la finalissima? : Eccoci con un consueto spazio dedicato al popolare programma televisivo prodotto da Magnolia, intitolato L’Isola dei Famosi 2018, e ormai giunto alla conclusione. Di recente un noto giornalista, ha svelato in quale location si svolgerà la finalissima del reality. Cos’è successo nella dodicesima puntata? Nella semifinale andata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ieri sera, cioè lunedì 9 aprile 2018, dopo una serie di discussioni, i naufraghi ...

Bianca Atzei in finale all’Isola dei Famosi : arriva la frecciatina di Filippo Nardi : finale Isola dei Famosi, Bianca Atzei finalista: Filippo Nardi non approva Filippo Nardi continua a provare astio nei confronti di Bianca Atzei. L’ex concorrente del Grande Fratello non ha mai approvato il comportamento della cantante all’Isola dei Famosi. E saperla tra i finalisti del reality show è un duro colpo per l’amico di Francesco Monte […] L'articolo Bianca Atzei in finale all’Isola dei Famosi: arriva la ...

ALESSIA MANCINI ELIMINATA/ Rifiuta il televoto. L'attacco della Capriotti a Pomeriggio 5 (Isola dei famosi) : ALESSIA MANCINI è stata ELIMINATA nella semifinale de L'Isola dei famosi: la concorrente ha Rifiutato il televoto con le sospese Rosa Perrotta e Francesca Cipriani.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - Marco Ferri contro Bianca Atzei : Non merita la finale : Durante l'Isola dei famosi 2018 Marco Ferri non ha instaurato un buon rapporto né con Bianca Atzei né con Alessia Mancini. A Mattino5 però l'ex naufrago attacca la cantante di origini sarde affermando di non essere d'accordo con la sua presenza in finale. Per l'ex concorrente del reality di Canale5 la Atzei non merita quel posto perché sull'Isola non ha mai fatto niente, senza mettersi mai veramente in gioco. Ferri forse avrebbe ...

Isola dei Famosi : una naufraga è stata operata al cuore : Lunedì prossimo andrà in onda la finale dell'Isola dei Famosi 2018 e per i naufraghi rimasti in gioco è quasi tempo di tornare in Italia. Dopo la prova ricompensa, Stefano De Martino comunicherà ai concorrenti che è ora di partire poichè la finale si terrà a Milano come ogni anno: In nomination vi sono Francesca Cipriani e Jonathan Kashianian, mentre Rosa Perrotta e Alessia Mancini sono state le due eliminate della semifinale. Bianca Aztei, ...

Isola dei Famosi : Bianca e Nino dispiaciuti per Alessia Mancini : Bianca Atzei e Nino Formicola all’Isola: il loro rammarico per la Mancini La puntata di ieri sera della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stata senza ombra di dubbio pregna di colpi di scena. Cosa è successo? C’è stato un durissimo scontro tra Jonathan Kashanian e Alessia Mancini, che ha lasciato i tantissimi telespettatori davvero di stucco. Ma non è finita qua perchè Alessia Marcuzzi ha poi letto il verdetto della ...

“Che umiliazione!”. Isola : Alessia Marcuzzi offesa in diretta. Per la Pinella va sempre peggio : adesso anche la vita privata è messa in piazza nel peggiore dei modi. A spifferare tutto è la Gialappa’s Band : parole pesantissime : L’Isola dei Famosi 2018 si è rivelato essere un capolavoro di trashate epiche. L’innominabile ‘canna-gate’ ha tenuto banco per settimane senza che si arrivasse a una conclusione, poi liti senza fine e rancori vari hanno preso il sopravvento. Fuori e dentro dallo studio se ne sentono di tutti i colori. In tutto ciò a tenere in piedi questa edizioni oltre all’infaticabile Alessia Marcuzzi c’è la Gialappa’s Band che ottiene sempre grandi ...

Isola dei Famosi - Alessia Mancini contro Jonathan Kashanian e il pubblico la manda a casa : Alessia Mancini è stata un personaggio fondamentale durante l' Isola dei Famosi grazie alle sue capacità di leadership che però non le hanno risparmiato critiche e nemici sia in Honduras che nello ...

Isola dei famosi - Bianca Atzei si sputtana da sola : il video che la frega - naufraghi inferociti : All' Isola dei famosi , il reality condotto da Alessia Marcuzzi , tra i naufraghi c'è chi se la passa peggio degli altri: si parla di Bianca Atzei , accusata di doppi giochi e di essere falsa da molti ...

Isola dei famosi : Mancini sotto accusa - spunta il video shock Video : Il 9 aprile 2018 è andata in onda su Canale 5 la semifinale dell' sola dei famosi. Anche in occasione della penultima puntata del reality show non sono mancate polemiche [Video] incentrate su uno dei naufraghi più carismatici di questa edizione. Alessia Mancini, l'ape regina, è stata attaccata da alcuni naufraghi per il suo comportamento da stratega ma soprattutto per una frase infelice pronunciata in presenza di Jonathan Kashanian. Nella ...

Isola dei FAMOSI 2018 - ELIMINATI E FINALISTI/ Pagelle : Rosa Perrotta e Alessia Mancini - scintille in volo? : ISOLA dei FAMOSI 2018, scintille in volo tra le due eliminate Alessia Mancini e Rosa Perrotta? Dopo essersi scontrate durante la semifinale, l'ex ex naufraghe sono in volo per l'Italia.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 14:05:00 GMT)

L’Isola dei Famosi 2018 : quando e da dove andrà in onda la finale : quando va in onda la finalissima de L’Isola dei Famosi 2018 quando finisce L’Isola dei Famosi 2018? L’appuntamento con la finale della tredicesima edizione del reality è ufficialmente fissato per lunedì 16 aprile in prima serata su Canale5. Questa la data scelta da Mediaset per l’ultima puntata del programma prodotto da Magnolia. Lunedì la Marcuzzi […] L'articolo L’Isola dei Famosi 2018: quando e da dove andrà ...