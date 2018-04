Isola dei famosi | durante la pubblicità rissa tra Jonathan e Amaurys Perez | ' Io non mi

Isola dei famosi - la mamma di Bianca Atzei irrompe in diretta : ”Ora basta - so cosa hai subito nella vita”. E nello studio di Mediaset cala il gelo : L’Isola dei famosi elegge i primi tre finalisti: Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei. La dodicesima puntata del reality di Canale 5, la semifinale dell’edizione 2018, dà i primi verdetti ma regala anche tanti litigi e pianti, conditi da qualche siparietto trash. La cantante ed ex fidanzata di Max Biaggi finisce ancora al centro della polemica e durante la puntata di lunedì ha sottolineato di essere stata troppo spesso ...

Isola dei famosi - Daniele Bossari a Mara Venier : 'Quando accavalli le gambe...' - Alessia Marcuzzi sconcertata : 'Quando accavalli le gambe, si vede tutto'. L' Isola dei famosi si tinge di rosso, come le luci. Daniele Bossari , in diretta, fa presente a Mara Venier come la gonna di paillettes molto corto ...

“Potrei essere tua madre!”. E Mara Venier gela Daniele Bossari. Momento piccante all’Isola dei Famosi. E imbarazzante - tanto che Alessia Marcuzzi chiude il siparietto così : “Filippa - mi dispiace…” : Isola dei Famosi, la finale ora è a una manciata di giorni. E infatti nella penultima puntata del reality di Canale 5 sono stati decretati i 3 naufraghi finalisti con il solito sistema delle nomination. Oltre ad Amaurys Perez, ora concorrono per la vittoria anche Nino Formicola e Bianca Atzei. Nella dodicesima diretta dell’Isola, infatti, il gruppo ha nominato Jonathan e Nino. Il compito di salvare uno dei due è toccato ad Amaurys, ...

Isola dei Famosi 2018 : in semifinale le lacrime di Bianca Atzei : Piangono tutti nella semifinale dell’Isola dei Famosi. Da Amaurys che riabbraccia suo fratello Antonio dopo quattro anni a Bianca Atzei che affronta i suoi demoni e capisce che è ora di rigare dritto. «Non ti mettere a piangere adesso» la sbeffeggia la Venier in un momento di divertissemant, uno dei pochi che la puntata regala al suo pubblico. «Ci provo Mara, ogni volta che mi viene da piangere penso a te e cerco di non farlo», spiega lei ...

Isola dei Famosi nella bufera : clamorosa gaffe di un concorrente : L'Isola dei Famosi, mai come quest'anno, è stata oggetto di numerose critiche e sospetti, alimentate, prevalentemente, da Ficarra e Picone, attuali conduttori del TG satirico "Striscia la Notizia". Dopo la questione "canna gate" e i goffi tentativi, da parte di Alessia Marcuzzi, di insabbiare l'intera vicenda, il duo comico siciliano non ha mai mollato la presa, svelando situazioni non sempre trasparenti. Altro materiale per Striscia? nella ...

Omicidio Isola dei Famosi : ucciso un uomo nell'hotel dove alloggia la produzione : L’uomo è stato giustiziato a sangue freddo da due killer del luogo che hanno fatto irruzione nell'albergo dove alloggiava la vittima e che è anche lo stesso in cui alloggiano i lavoratori della produzione Endemol dell’Isola dei Famosi 2018, in particolare Stefano De Martino. La dinamica Giunge dai rumors che la dinamica dell'Omicidio dovrebbe essere più o meno questa: i due killer, giunti alla struttura su un fuoristrada, sarebbero arrivati e, ...

Isola dei Famosi - Bianca Atzei : l'intervento della madre e il misterioso passato Video : Ha vissuto le ultime settimane su L’#Isola dei Famosi pericolosamente in bilico tra Alessia Mancini [Video] e Jonathan Kashanian. #Bianca Atzei ha conquistato la finalissima del reality show di Canale 5 dopo aver fatto discutere per le sue scelte al televoto e per non essersi mai esposta in maniera netta a favore dell’uno o dell’altro compagno di avventura. All’inizio del suo percorso la cantante sembrava essersi legata a Filippo Nardi. Poi ...

Bianca Atzei finalista all’Isola dei Famosi tra le polemiche e le urla della madre : eliminata Alessia Mancini : E alla fine ce l'ha fatta: Bianca Atzei finalista all'Isola dei Famosi ma non senza polemiche. Anche ieri sera è successo di tutto e come sempre la cantante sarda ha avuto un ruolo in tutto questo, o quasi. Allo scontro sono andati Alessia Mancini e Jonathan e proprio su di loro si è aperta la puntata per risolvere ancora le questioni rimaste in sospeso. Due video ripercorrono il loro viaggio sull'Isola dal loro affetto al cambiamento e allo ...

Isola dei Famosi 2018/ Pagelle : Alessia Mancini eliminata - Jonathan al televoto con Francesca Cipriani : Isola dei Famosi 2018, ripescata dal televoto lampo, Francesca Cipriani dovrà scontrarsi al televoto con Jonathan Kashanian. Eliminate Alessia Mancini e Rosa Perrotta.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 07:02:00 GMT)

Isola dei Famosi - la semifinale : top e flop : A un passo dalla finale, l'Isola dei Famosi si fa (quasi) avvincente. La penultima puntata, in onda ieri lunedì 9...

L'Isola dei Famosi : svelato il prossimo vincitore del reality? Video : Ritorniamo a parlare di televisione [Video] e gossip e lo facciamo occupandoci di qualcosa di molto strano che è successo ad uno dei concorrenti dell'#Isola dei Famosi. Oggi, infatti, su un noto sito d'informazione culturale è stato svelato per errore quello che dovrebbe essere il prossimo vincitore del reality di Alessia Marcuzzi. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. La rivelazione inaspettata Sin dalle prime settimane di programmazione ...

Isola dei Famosi 2018 nomination del 9 aprile : Jonathan e Francesca : Isola dei Famosi 2018 nomination del 9 aprile – La semifinale del reality ci svela gli ultimi nomi dei concorrenti che vedremo al televoto, in attesa della puntata della prossima settimana. Le nomination dell’Isola dei Famosi 2018 mettono ancora una volta in crisi Bianca Atzei, ormai rimasta sola a causa dell’eliminazione di Alessia Mancini. I nuovi finalisti sono Nino formicola e la cantautrice, mentre dovranno battersi al ...

Alessia Mancini eliminata dall’Isola dei Famosi 2018 : un boato in studio : Alessia Mancini eliminata dall’Isola dei Famosi 2018: l’ex velina non ce l’ha fatta ed ha perso al televoto con Jonathan Kashanian, con cui ha avuto uno scontro in diretta. La puntata del 9 aprile svela un colpo di scena, che tuttavia non ha colto impreparata Alessia Mancini. Il pubblico si è espresso in modo positivo nei confronti dell’esperto di stile ed in studio è scoppiato il boato, seguito da un fragoroso ...

