Inter | Juve | Milan e le altre | il giro d' Europa in 80 ' remuntade'

Juve - concorrenza di Milan e Inter per un esterno brasiliano : Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport , Inter e Milan avrebbero messo gli occhi sull'ala del Vasco da Gama Paulinho . Il brasiliano classe 2000 piace anche a Juventus , Paris Saint-Germain e Atletico Madrid . Il club brasiliano ha ...

Calciomercato - il valzer di attaccanti : bombe per Juve - Milan e Inter - svolta Fiorentina - Genoa - Toro e Samp : Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. Si preannuncia un’estate caldissima, in particolar modo grande movimento di attaccanti, incredibile valzer. Partiamo dall’Atalanta, potrebbe partire Petagna, si segue con grande attenzione Alberto Cerri, protagonista di una grande stagione con il Perugia, occhi anche su NesTorovski del ...

L’Inter spreca - Ljajic la castiga Festa Toro|La classifica Napoli - rimonta show nel finale. La Juve non scappa : Partita giocata meglio dai nerazzurri che scipano diverse palle gol colpiscono un palo con Rafinha, senza contare le parate di Sirigu. Ma vengono puniti in contropiede

Roma - bloccata la trattativa per il rinnovo di Florenzi. Juventus e Inter... : Non si sblocca la trattativa per il rinnovo di di Alessandro Florenzi con la Roma . Secondo quanto riporta Rai Sport , il club giallorosso non ha ancora accettato la richiesta del calciatore, che vorrebbe aumentare l'ingaggio passando da 1,8 a 3,5 milioni di euro all'anno più bonus. Inter e Juventus continuano ...

Ceccarini - Iuliano-Ronaldo e i veleni di Juve-Inter : dopo 20 anni ne stiamo ancora davvero parlando? : Per onor di cronaca, l'ex arbitro dimostra di non conoscere alla perfezione nemmeno il regolamento del basket , lo sfondamento è un'altra cosa, e non capiamo a cosa possa giovargli questa sparata. Ci ...

Ceccarini : “Iuliano in Juve-Inter? L’errore fu non fischiare fallo a Ronaldo” : Ceccarini: “Iuliano in Juve-Inter? L’errore fu non fischiare fallo a Ronaldo” Parla per la prima volta in tv a Premium il fischietto livornese protagonista 20 anni fa del caso più discusso della storia del calcio italiano Continua a leggere

Serie A - i 5 temi della 31ª : Juve - il Real è smaltito? Inter alla prova dell'ex. Milan - ancora speranza? : Alzi la mano chi avrebbe mai pensato che Benevento-Juve potesse essere uno snodo cruciale per la stagione dei bianconeri. Ebbene, lo è diventato dopo che il ciclone CR7 si è abbattuto su Torino. Juve ...

Juve-Inter del '98 - l'ex arbitro Ceccarini : 'Era fallo di Ronaldo su Iuliano' : Il mondo intero conosce la verità, anche tanti juventini che mi incontrano lo ammettono. L'ho visto l'altra sera e l'ho salutato per educazione. Senza parole'.

Inter - Simoni : 'Iuliano-Ronaldo? Ceccarini bugiardo. La Juve...' : Lui non ha dubbi, vuole sconfiggere il mondo. Mi basta sapere che tutti pensano una cosa, tranne lui. Anche Ceccarini dovrebbe arrendersi, invece lui tiene duro e va bene così. Ma ormai non mi ...

A giugno il 4° Torneo Internazionale Pulcino d'Oro. La Juventus apre l'elenco delle squadre iscritte : ... in nome di un evento che riesce a legare idealmente il grande mondo dei dilettanti con quello dei professionisti, grazie alla formula e al 'cuore' del Torneo, che ne fanno un unicum in termini di ...

Juventus-Inter - contatto Ronaldo-Iuliano - Ceccarini : “non c’è mai stata malafede” : L’ex arbitro Ceccarini in un’intervista a Premium Sport è tornato a parlare del contatto Ronaldo-Iuliano nella gara tra Juventus ed Inter, dichiarazioni destinate a fare discutere. Poi un commento anche sul Var: “In realtà la Var in quell’occasione c’è stata e mi meraviglia che nessuno l’abbia preso in considerazione o abbia fatto finta di niente: in diretta e durante il replay dell’episodio il ...

Juventus-Inter - contatto Ronaldo-Iuliano : la clamorosa confessione dell’ex arbitro Ceccarini : Juventus-Inter, contatto Ronaldo-Iuliano – “Il contatto tra Ronaldo e Iuliano non era rigore: il mio unico errore è stato non aver fischiato fallo a favore della Juve”. Sono le parole destinate a fare discutere dell’ex arbitro Piero Ceccarini sull’episodio avvenuto nella sfida-scudetto tra Juventus e Inter del 26 aprile 1998 da lui arbitrata, parole rilasciate in un’intervista a Premium Sport. “Oggi, ...

