Instagram testa una feature per personalizzare i tag

Instagram ascolta gli utenti e testa delle modifiche per il feed : Instagram introduce un paio di cambiamenti riguardanti la visualizzazione e l'aggiornamento del feed, preannunciando altre modifiche in arrivo nei prossimi mesi. Ecco le novità del popolare social network. L'articolo Instagram ascolta gli utenti e testa delle modifiche per il feed proviene da TuttoAndroid.