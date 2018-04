Incidente a Massa | furgone investe anziani | due morti e tre feriti

tg24.sky

: Massa, furgone investe anziani che stavano andando in gita: due morti - SkyTG24 : Massa, furgone investe anziani che stavano andando in gita: due morti - giorgiogaias92 : RT @ultimenotizie: Un furgone li ha travolti mentre attraversavano sulle strisce. L'incidente è avvenuto all'alba a #Massa, sull'Aurelia in… - Antonio_LaVoce : Massa Carrara. Furgone travolge anziani alla fermata del bus: due morti e tre feriti -

(Di martedì 10 aprile 2018): duee treIl pullman che trasportava medicinali ha travolto una comitiva sulla statale Aurelia: il gruppo stava attraversando la strada per salire su un pullman diretto a Praga per una gita. Le vittime sono un uomo e una donna, tra i ricoverati c’è una persona in gravi condizioni Parole chiave:_carrara vittime