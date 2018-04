: «Siria, tutte le opzioni sul tavolo». Assad nel mirino di May e Trump. Veto russo all’inchiesta Onu… - sole24ore : «Siria, tutte le opzioni sul tavolo». Assad nel mirino di May e Trump. Veto russo all’inchiesta Onu… - MediasetTgcom24 : Siria, Onu: veto della Russia sulla proposta Usa per inchiesta #Siria - MediasetTgcom24 : Armi chimiche Siria, gli Usa chiedono voto Onu su avvio inchiesta #siria -

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu hato unadi risoluzione dellasull'istituzione di un'per indagare sui presunti attacchi chimici in. Il testo ha ottenuto 6 voti a favore, non raggiungendo la maggioranza di nove sì, e non è stato necessario il veto degli Usa. Mosca voleva affidare l'indagine agli investigatori Opac, i quali avrebbero dovuto riferire al Consiglio di Sicurezza, che quindi poteva attribuire la responsabilità.(Di martedì 10 aprile 2018)