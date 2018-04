Incentivi per eventi e fiere oltre confine

Ambiente - le donne di Aidda per il pianeta : “Più sostenibilità - più Incentivi” : Più sostenibilità per il pianeta, più incentivi per le aziende che rispettano l’Ambiente. Le donne di Aidda, l’associazione di imprenditrici e donne dirigenti di azienda affrontano il tema della Cura del pianeta, dopo aver fatto una carrellata delle emergenze del pianeta in tema di inquinamento e cambiamento climatico e l’urgenza di intervenire, riprendono le fila di una proposta di progetto del 2012 esposta in occasione del ...

Bollette più care per colpa di Incentivi e tasse : Luce e gas costano sempre più care alle famiglie italiane. Ma a lievitare non è tanto il prezzo della materia prima, l' energia. Gli aumenti si devono quasi per intero a imposte e oneri di sistema. A ...

Gruppo FCA - Altri 20 milioni di euro di Incentivi per le partite Iva : Altri 20 milioni di euro per il "Bonus impresa" del Gruppo FCA: dopo il successo degli incentivi introdotti a dicembre e rinnovati nel 2018, alla scadenza del 31 marzo si è provveduto immediatamente a proseguire su una strada che sta dando grandi soddisfazioni sul fronte delle immatricolazioni. Imprese e professionisti con partita Iva potranno ottenere riduzioni fino a 9.500 euro sullacquisto di unauto nuova, fino al limite dei 20 ...

Embraco - arrivano gli Incentivi all’esodo : “Fino a 60mila euro per chi rinuncia al posto entro aprile” : Licenziamenti congelati fino a fine anno. E incentivi all’esodo: fino a 60mila euro per chi decide di andarsene entro aprile. E’ l’esito dell’incontro tra i sindacati e i rappresentanti della Embraco, l’azienda brasiliana del gruppo Whirlpool che a febbraio ha annunciato 497 licenziamenti nella sede di Riva Di Chieri e la decisione di delocalizzare in Slovacchia. Confermato il compromesso dell’inizio di marzo, in ...

Embraco : nuovo sciopero dei lavoratori - trovato accordo su Incentivi all'esodo : nuovo patto all'Amma tra sindacati e azienda. Chi lascerà l'azienda entro aprile otterrà 60mila euro, 50mila per chi andrà a maggio, 35mila chi lascerà azinda tra giugno e agosto, 30mila da settembre ...

Embraco - si tratta sugli Incentivi all'esodo : lavoratori in sciopero : Ancora uno sciopero per i lavoratori Embraco. Domani, martedì 27 marzo 2018, in occasione dei due tavoli convocati per la trattativa sindacale, lo "stop"...

Embraco ci prova : offre Incentivi per l'esodo volontario : Non è ancora stata raggiunta l'intesa sul congelamento dei licenziamenti tra la Embraco, i sindacati e la Regione Piemonte. Si è concluso con un nulla di fatto l'...

Soul Calibur VI - CD Projekt RED non ha voluto 'Incentivi finanziari' per Geralt : Un altro segnale che, se è vero che a Wild Hunt non seguirà un The Witcher 4 , CD Projekt RED ha ancora intenzione di coltivare sia il personaggio dello Strigo che il suo ormai riconoscibile mondo di ...

Incentivi in arrivo per chi sceglie l'auto ecologica : Oscilla tra un minimo di 3mila euro e un massimo di 5 mila euro il contributo che la Regione metterà a disposizione di quanti decideranno di rottamare il proprio veicolo a benzina Euro 0 o 1 oppure ...

‘Resto al Sud’ - ecco gli Incentivi per nuovi giovani imprenditori che non vogliono emigrare. Chi ne ha diritto e come funziona : Fuga dal Sud. Alla ricerca di un lavoro e di un futuro, sono migliaia i giovani che abbandonano il Mezzogiorno e, con il loro bagaglio di anni di studi, affrontano veri e propri viaggi della speranza, di notte, in autobus, per arrivare al mattino nelle località del Centro e Nord Italia e tentare la carta del concorso pubblico (Video). “Ho mandato curriculum in giro – afferma a Labitalia Carla, nome di fantasia – e nessuno mi ha ...

Governo immobile : si fermano Incentivi e spesa per infrastrutture : Di questi, oltre un terzo riguarda misure indirizzate al rilancio dell'economia del Mezzogiorno: le Zone economiche speciali e il Fondo imprese Sud'. Una cifra enorme che si confronta con numeri ...

Assistenza anziani : ecco gli Incentivi ai non autosufficienti per la badante Video : Sono milioni le famiglie che hanno a che fare con #anziani o disabili e con i problemi legati alla loro Assistenza. Alle problematiche soggettive come il tempo a disposizione o le esigenze di conciliare la propria vita con quelle dei bisognosi di Assistenza, ce ne sono tante di natura oggettiva. Dal punto di vista economico assistere un familiare presenta dei costi molto elevati che spesso superano le eventuali pensioni assegnate al soggetto non ...

Imprese : ddl Forza Italia all'Ars per Incentivi all'imprenditoria : Un ddl presentato da Forza Italia all'Ars mira a cambiare le modalita' di calcolo dei canoni di locazione per le Imprese in rustici industriali e artigianali, includendo coloro i quali, fino ad ora ...