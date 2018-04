In un video di dicembre 2017 si vede un cecchino israeliano sparare a un manifestante

huffingtonpost

(Di martedì 10 aprile 2018) Le immagini sono registrate attraverso il mirino del fucile di precisione. Dura poco più di un minuto e mostra i momenti in cui undell'esercitocolpisce e ferisce alla gamba unpalestinese. I fatti risalgono al 22scorso (e non alle recenti proteste, come avevano rilanciato molti utenti sul web) e sono accaduti a Kissufim, un'area in prossimità della Striscia di Gaza.Nelsi sentono i soldati che si dividono gli obiettivi, il comandante che dà l'ordine di aprire il fuoco e ilche aspetta a causa della presenza nelle vicinanze di un bambino. Poi, il colpo e il palestinese che si accascia a terra. La morte dell'uomo è accompagnata da grida di giubilo dei soldati: "Wow, che!", "qualcuno è stato colpito in testa", "unleggendario", "è volato in aria", "andatevene, figli di p...". ...